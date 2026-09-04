정말 지독히도 안풀리는 김포, 이번엔 판정 피해까지..수원전 추가시간 PK 취소 '최종 오심 판정'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]지독히도 안풀리는 김포FC다.

횡령 사태에 이은 부상 러시, 여기에 오심까지 겹쳤다. 축구계 관계자에 따르면, 대한축구협회 프로심판평가협의체는 최근 열린 평가 회의에서 지난달 29일 김포솔터축구장에서 열린 김포와 수원 삼성의 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드 후반 추가시간 나온 페널티킥 취소를 오심으로 결론 내렸다. 이날 회의에 나선 7명의 평가 위원 전원이 오심을 인정한 것으로 알려졌다.

논란이 된 장면은 김포가 1-3으로 뒤진 상황에서 총공세를 퍼붓던 후반 추가 시간 7분에 발생했다. 김포의 최성범이 페널티 박스 안으로 드리블 돌파를 시도하는 과정에서 수원 수비수의 발에 밟혀 넘어졌다.

Advertisement

바로 근처에서 상황을 지켜본 주심은 지체 없이 페널티킥을 선언했다. 그러나 비디오 판독실 (VAR)과의 교신 후 온필드리뷰를 진행했고, 약 3분간의 판독 끝에 수원 수비수의 접촉이 최성범의 플레이에 영향을 주지 않았다고 판단, 페널티킥 선언을 취소했다.

페널티킥 취소로 다시 이어진 경기에서 김포는 경기 종료 직전 수원에 추가 골을 허용하며 1대4로 패했다.

Advertisement

김포에게는 아쉬운 오심이다. 만약 원심대로 페널티킥이 인정돼 득점으로 연결됐더라면 승부의 향방이 달라질 수 있었다. 7525명이라는 역대 최다 관중이 운집한 가운데, 어수선했던 분위기를 바꿀 수 있는 좋은 기회를 오심으로 날렸다.

Advertisement

김포는 최근 구단 안팎에서 사건, 사고가 이어지며 어려움을 겪고 있다. 선수단이 그나마 투혼으로 버텨주고 있지만, 이날 수원전에서는 운마저 따르지 않았다. 루안과 파울리뇨까지 다쳤다. 루안은 시즌 아웃이 유력하다. 여기에 오심까지 더해지며, 그야말로 최악의 수원전이 됐다. 정말 죽어라 안풀리는 김포다. 하소연도 못하고 가슴만 치고 있다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com