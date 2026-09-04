'가르시아-이종언-양영빈' 충북청주 VS '박재용-에울레르-까리우스' 이랜드, 정면 충돌[현장 라인업]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]충북청주와 서울 이랜드가 정면 충돌한다.

충북청주와 이랜드는 4일 오후 7시30분 청주종합경기장에서 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드를 치른다. 이랜드는 승점 42점으로4위, 충북청주는 승점 23점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 이랜드와의 직전 맞대결에서 극적인 역전승을 거둔 좋은 기억을 안고 있다. 지난 6월 7일 목동종합운동장에서 열린 경기에서 2대1 역전승을 거뒀다. 충북청주의 시즌 첫 승이었다.

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당시 승리로 충북청주는 이랜드와의 통산 전적에서 5승1무4패 우위를 이어갔다. 충북청주는 이번 홈경기에서도 상대 전적의 강세를 살려 승점 3점을 확보하겠다는 각오다. 특히 직전 원정 경기에서 아쉬운 패배를 당한 만큼, 홈 팬들 앞에서 분위기를 반전하고 하반기 순위 경쟁의 동력을 마련하는 것이 이번 경기의 목표다.

이랜드는 월드컵 휴식기 이후 무패 행진(4승4무)을 달리고 있지만 최근 두 경기 연속 무승부에 그치며 아쉬움을 삼켰다.

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선두 경쟁을 위한 승점 3점이 절실한 시점에 나서는 충북청주 원정이다. 서울 이랜드는 충북청주 상대 통산 4승을 모두 원정에서 거뒀다. 청주종합경기장에서 치른 6경기에서 매번 골망을 흔들었던 만큼 화끈한 공격 축구로 반드시 승점 3점을 챙기겠다는 의지다.

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충북청주는 4-3-3으로 나섰다. 가르시아를 축으로 이종언과 양영빈이 스리톱을 구성했다. 정진우-민지훈-김선민이 중원을 꾸렸다. 포백은 조윤성-박건우-조주영-반데이라가 이뤘다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 여름이적시장에서 이랜드에서 이적한 제랄데스가 벤치에 앉았다. 백성동 서재원 송창석 등이 함께 했다.

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이랜드는 4-2-3-1로 맞섰다. 박재용이 원톱에 섰고, 2선에 안주완-까리우스-에울레르가 포진했다. 중원은 윤석주와 박창환이 구성했다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 이뤘다. 민성준이 골문을 지켰다. 카이오, 김오규, 김현, 홍석준 등이 벤치에서 출발했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com