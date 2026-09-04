치열한 승격 싸움 중인 김도균 감독의 결연한 각오 "9경기 다 이겨야, 전반부터 우리 경기할 것"[현장 인터뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"잔디가 변수다."

김도균 서울 이랜드 감독의 아쉬움이었다. 충북청주와 이랜드는 4일 오후 7시30분 청주종합경기장에서 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드를 치른다. 이랜드는 승점 42점으로4위, 충북청주는 승점 23점으로 13위에 자리해 있다.

이랜드는 월드컵 휴식기 이후 무패 행진(4승4무)을 달리고 있지만 최근 두 경기 연속 무승부에 그치며 아쉬움을 삼켰다. 선두 경쟁을 위한 승점 3점이 절실한 시점에 나서는 충북청주 원정이다. 서울 이랜드는 충북청주 상대 통산 4승을 모두 원정에서 거뒀다. 청주종합경기장에서 치른 6경기에서 매번 골망을 흔들었던 만큼 화끈한 공격 축구로 반드시 승점 3점을 챙기겠다는 의지다.

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이랜드는 4-2-3-1로 나섰다. 박재용이 원톱에 섰고, 2선에 안주완-까리우스-에울레르가 포진했다. 중원은 윤석주와 박창환이 구성했다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 이뤘다. 민성준이 골문을 지켰다. 카이오, 김오규, 김현, 홍석준 등이 벤치에서 출발했다.

경기 전 만난 김 감독은 "잔디가 변수가 될 것 같다. 우리 입장에서는 걱정이 된다. 양쪽 중앙 지역 상태가 좋지 않다"고 안타까워했다. 이랜드는 치열한 선두 다툼 중이다. 김 감독은 "남은 9경기를 다 이겨야 한다. 최근에 초반 선제실점이 계속되고 있기 때문에 그 부분만 나아지면 이기지 않을까 싶다"고 했다.

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김 감독은 충북청주의 경기력을 경계했다. 첫 맞대결에서도 패했다. 김 감독은 "가르시아나 이종언, 양영빈 등 스리톱 선수가 능력치가 있다. 이 선수들을 조심해야 한다"며 "결국 상대 약점은 크로스에 의한 실점, 후반 막판 실점이다. 이 부분을 노릴 생각이다. 최근 사용하는 김현-박재용 투톱도 고민 중"이라고 했다.

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김 감독은 마지막으로 "날씨가 이제 좋아졌기 때문에 전반부터 우리가 할 수 있는 경기를 할 생각"이라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com