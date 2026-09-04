막판 실점에 대한 퀸타 충북청주 감독의 해법 "마지막까지 우리 축구에 집중하면 돼"[현장 인터뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"우리 축구에 집중하면 막판 실점도 나오지 않을 것이다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 설명이었다. 충북청주와 이랜드는 4일 오후 7시30분 청주종합경기장에서 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드를 치른다. 이랜드는 승점 42점으로4위, 충북청주는 승점 23점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 이랜드와의 직전 맞대결에서 극적인 역전승을 거둔 좋은 기억을 안고 있다. 지난 6월 7일 목동종합운동장에서 열린 경기에서 2대1 역전승을 거뒀다. 충북청주의 시즌 첫 승이었다.

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당시 승리로 충북청주는 이랜드와의 통산 전적에서 5승1무4패 우위를 이어갔다. 충북청주는 이번 홈경기에서도 상대 전적의 강세를 살려 승점 3점을 확보하겠다는 각오다. 특히 직전 원정 경기에서 아쉬운 패배를 당한 만큼, 홈 팬들 앞에서 분위기를 반전하고 하반기 순위 경쟁의 동력을 마련하는 것이 이번 경기의 목표다.

충북청주는 4-3-3으로 나섰다. 가르시아를 축으로 이종언과 양영빈이 스리톱을 구성했다. 정진우-민지훈-김선민이 중원을 꾸렸다. 포백은 조윤성-박건우-조주영-반데이라가 이뤘다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 여름이적시장에서 이랜드에서 이적한 제랄데스가 벤치에 앉았다. 백성동 서재원 송창석 등이 함께 했다.

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경기 전 만난 퀸타 감독은 "1차전에서 이겼다고 더 자신감이 있는 것은 아니다. 매 경기 준비할 수 있는 최선을 다해 동일하게 준비했다"고 했다. 아시안게임 대표팀에 뽑힌 골키퍼 이승환이 경기에 나설 수 있지만, 퀸타 감독은 조성빈 카드를 꺼냈다. 퀸타 감독은 "훈련때 보여준 퍼포먼스로 택했다. 훈련 때 신뢰감을 줬다"고 했다.

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이날 퀸타 감독은 여름이적시장에서 이랜드로 떠난 홍석준을 상대한다. 홍석준은 퀸타 감독을 아버지 같은 분이라고 했다. 퀸타 감독은 "홍석준과 함께 했던 시간은 정말 좋았다. 선수로 많이 발전했다. 올 시즌 마무리까지 함께 했으면 더 좋았을텐데, 조금 아쉽기도 하다. 좋은 팀으로 갔기에 기쁘기도 하고, 자랑스럽기도 하다"고 했다.

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퀸타 감독은 마지막으로 "종료 휘슬이 울릴때까지 우리 축구를 해야 한다. 주도하는 경기를 강조하는데, 실점할때 보면 필요하지 않은 실수들이 나온다. 집중력을 올리고 끝까지 우리 축구를 잘 표현한다면 그런 일은 나오지 않을 것"이라며 "화성전에서도 패했지만, 우리가 찬스를 살리지 못하는 동안 상대는 적은 찬스에서 득점을 했다. 이런 부분을 보고 느끼면서 더 성장해야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com