'K리그 최연소 득점자' 안주완, 이번에는 최연소 멀티골 기록! '김도균 100승' 서울E, 충북청주에 2-0 완승 '9경기 무패+2위 점프'...대구는 파주와 0-0 무승부[현장 리뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]또 한번의 새역사를 쓴 '초신성' 안주완의 멀티골로 서울 이랜드가 완승을 거뒀다.

서울E는 4일 청주종합운동장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 안주완의 멀티골을 앞세워 2대0 완승을 거뒀다. 7월24일 천안시티전에서 17세 3개월 10일의 나이에 데뷔골을 넣으며 K리그 최연소 득점 기록을 새로 쓴 안주완은 17세 4개월 21일에 멀티골을 쏘아올리며 역대 최연소 멀티골 기록까지 세웠다. 앞선 기록은 전북 현대의 이현승(17세 7개월 15일)이 갖고 있었다. 9경기 무패(5승4무)를 이어간 서울E는 승점 45점으로 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 김도균 감독은 커리어 통산 100승에 성공했다. 반면 충북청주는 2연패에 빠졌다.

충북청주는 4-3-3으로 나섰다. 가르시아를 축으로 이종언과 양영빈이 스리톱을 구성했다. 정진우-민지훈-김선민이 중원을 꾸렸다. 포백은 조윤성-박건우-조주영-반데이라가 이뤘다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 여름이적시장에서 이랜드에서 이적한 제랄데스가 벤치에 앉았다. 백성동 서재원 송창석 등이 함께 했다.

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이랜드도 4-3-3으로 맞섰다. 박재용이 원톱에 섰고, 좌우에 안주완과 에울레르가 자리했다. 까리우스와 박창환, 윤석주가 역삼각형으로 중원을 꾸렸다. 배서준-오스마르-백지웅-오인표가 포백을 이뤘다. 민성준이 골문을 지켰다. 카이오, 김오규, 김현, 홍석준 등이 벤치에서 출발했다.

초반 양 팀이 팽팽한 흐름을 이어갔다. 전반 14분 충북청주가 첫번째 슈팅을 때렸다. 이종언이 왼쪽에서 돌파에 나섰다. 중앙으로 파고들며 오른발 슈팅을 때렸지만 크게 벗어났다. 15분에는 충북청주가 압박에 성공하며 센터서클에서 볼을 뺏어냈다. 김선민이 골키퍼 나온 것을 보고 먼거리서 슈팅을 시도했지만, 제대로 맞지 않았다.

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서울E가 반격했다. 18분 에울레르의 킥이 왼쪽으로 파고들던 까리우스에 향했다. 까리우스가 슈팅과 크로스 사이의 킥을 했지만, 박재용의 머리에 닿지 않았다. 21분 서울E가 먼저 충북청주의 골망을 흔들었다. 에울레르가 오른쪽에서 왼발 크로스를 올렸다. 파고들던 까리우스가 발리 슈팅으로 연결했다. 하지만 부심은 오프사이드를 선언했다.

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23분 충북청주가 오른쪽 공격에 나섰다. 정진우가 올린 날카로운 크로스가 파고들던 가르시아에 향했지만, 머리에 맞지 않았다. 이어진 공격에서 민지훈이 강력한 오른발 중거리 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 빗나갔다.

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27분 서울E가 좋은 기회를 놓쳤다. 오른쪽에서 짧은 패스가 이어지며 에울레르가 크로스를 시도했다. 볼은 까리우스를 넘어가 뒤에 있던 안주완의 헤더로 연결됐다. 하지만 볼은 골대를 맞고 나왔다. 이후 양 팀이 일진일퇴의 공방을 이어갔지만, 이렇다할 기회를 만들지 못했다.

38분 서울E가 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 박창환이 떨군 헤더를 에울레르가 잡는 과정에서 상대 수비에 걸려 넘어졌다. 까리우스의 슈팅은 벽 맞고 아웃됐다. 이어진 코너킥에서 에울레르의 킥을 백지웅의 머리에 맞았지만, 골대를 빗나갔다.

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45분 서울E가 선제골을 넣었다. 오른쪽에서 에울레르가 날카로운 왼발 크로스를 올렸다. 파고들던 안주완에게 향했고, 안주완이 깔끔한 헤더로 마무리했다. 데뷔골을 K리그 최연소 골로 장식했던 안주완의 시즌 두 번째 골이었다. 에울레르의 시즌 5번째 도움.

기세를 탄 서울E가 공격을 이어갔다. 까리우스의 백힐 패스를 받은 윤석주가 왼쪽에서 날카로운 땅볼 크로스를 올렸다. 박재용에게 연결되기 전 상대 수비가 태클로 막아냈다. 자책골로 연결될 뻔 했다. 이어진 코너킥에서 까리우스가 골대에 강하게 붙였다. 들어가는 볼을 골키퍼가 가까스로 막아냈다.

또 다시 이어진 코너킥에서 배서준의 오른발 발리 슈팅은 수비 맞고 나갔다. 49분 안주완이 환상적인 골을 넣었다. 민성준의 롱킥이 오스마르 맞고 안주완에게 향했다. 안주완이 왼쪽에서 잡아 돌파하며 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 볼은 기가 막힌 궤적을 그리며 그대로 충북청주 골망을 흔들었다. 안주완은 역대 최연소 멀티골 기록을 세웠다.

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전반을 0-2로 마친 충북청주가 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 민지훈, 정진우, 양영빈을 빼고 허승찬, 제랄데스, 백성동을 넣었다. 충북청주가 볼을 점유한 가운데 서울E가 역습으로 맞섰다. 7분 오스마르가 인터셉트 후 중앙으로 파고들던 박창환에게 찔러줬다. 박창환이 잡아 골키퍼와 맞선 상황에서 오른발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 정면으로 향했다.

12분 충북청주가 좋은 기회를 놓쳤다. 반데이라가 오른쪽에서 올린 코너킥이 가르시아 머리에 맞았다. 하지만 크로스바를 맞고 나왔다. 이랜드도 반격했다. 15분 안주완이 왼쪽을 돌파하며 컷백을 시도했다. 박창환에 연결되기 전 상대 수비가 잘 걷어냈다.

경기가 풀리지 않는 충북청주가 또 한명을 바꿨다. 22분 이종언을 빼고 서재원을 넣었다. 25분 충북청주가 멋진 역습에 나섰다. 후방에서 날라온 롱패스를 가르시아가 슈팅까지 마무리했지만, 크게 벗어났다. 33분 서울E가 두 명을 바꿨다. 박재용과 에울레르를 빼고 김현과 이주혁을 투입했다.

35분 충북청주가 코너킥 상황에서 가르시아가 헤더를 시도했지만, 크게 벗어났다. 이랜드는 38분 김현의 패스를 받은 이주혁이 뒷공간을 멋지게 허물었지만, 슈팅까지 만들지는 못했다. 39분 충북청주가 득점 기회를 놓쳤다. 제랄데스가 왼쪽에서 올린 크로스를 가르시아가 헤더로 연결했지만, 민성준이 잘 막아냈다.

서울E가 42분 안주완과 까리우스를 빼고 조준현과 홍석준을 투입했다. 충북청주의 제랄데스가 왼발 중거리 슈팅을 시도했지만 떴다. 양 팀은 추가시간 송창석과 카이오를 투입했다. 서울E의 공세는 마지막까지 이어졌지만 결국 골은 터지지 않았고, 경기는 서울E의 완승으로 마무리됐다.

한편, 같은 시각 파주스타디움에서 열린 파주 프런티어와 대구FC의 경기는 0대0으로 끝이 났다. 대구는 승점 43점으로 4위로 내려갔다. 5경기 무패를 이어간 것에 만족해야 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com