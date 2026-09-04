'최연소 멀티골' 안주완에 엄지 치켜든 김도균 감독 "여기서 멈추지 않고 더 발전했으면"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"안주완, 여기서 멈추지 않고 발전했으면 한다."

김도균 서울 이랜드 감독의 미소였다. 또 한번의 새역사를 쓴 '초신성' 안주완의 멀티골로 서울E가 완승을 거뒀다. 서울E는 4일 청주종합운동장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 안주완의 멀티골을 앞세워 2대0 완승을 거뒀다.

7월24일 천안시티전에서 17세 3개월 10일의 나이에 데뷔골을 넣으며 K리그 최연소 득점 기록을 새로 쓴 안주완은 17세 4개월 21일에 멀티골을 쏘아올리며 역대 최연소 멀티골 기록까지 세웠다. 앞선 기록은 전북 현대의 이현승(17세 7개월 15일)이 갖고 있었다. 9경기 무패(5승4무)를 이어간 서울E는 승점 45점으로 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 김도균 감독은 커리어 통산 100승에 성공했다.

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경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "중요한 경기였는데 선수들이 준비한대로 잘 해줬다. 전반에 우리가 원하던 득점이 만들어졌다. 실점 없이 잘 끝내서 선수들에게 고맙다는 이야기하고 싶다. 전반에는 우리가 플랜대로 잘 됐다. 아쉬운 것은 후반 공격적인 부분이었다. 체력이 떨어진게 경기력으로 나타났다. 그런 부분을 발전시켜야 강팀이 될 수 있을 것 같다. 중요한 경기에서 승점 3점을 얻어 기쁘다"고 했다.

안주완에 대해서 칭찬을 아끼지 않았다. 김 감독은 "3월에 합류해서 정말 많이 발전하고 있다. 공격적인 재능은 분명히 갖고 있었지만, 포지션적인 부분 수비적으로 부족한 부분이 많았다. 지금도 부족하지만, 많이 발전했다. 오늘 득점은 본인이 만들어냈다. 우리팀에서 앞으로 더 발전하고, 더 중추적인 역할을 하는 선수로 거듭나지 않을까 싶다. 최연소 멀티골 축하하고, 여기서 멈추지 않고 더 발전했으면 한다"고 했다.

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김 감독은 커리어 100승을 달성했다. 김 감독은 "100승에 대해 깊게 생각하지는 않았다. 선수들이 만들어준 결과다. 7년 걸렸다. 앞으로도 좀 더 노력하고 발전할 수 있는 지도자 되기 위해 노력하겠다"고 했다.

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더 보완할 부분에 대해 김 감독은 "오늘 전반에는 공수 밸런스가 잘 맞았다. 전반 같은 모습이 매경기 나와주면 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다. 아쉬운 점은 후반 체력이 떨어졌을때 경기 내용이다. 교체자원이나 이런 부분을 잘 준비해서 발전시켜야 한다

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서울E는 이제 수원 삼성, 대구FC와 2연전을 치른다. 김 감독은 "올해 리그의 성패를 결정짓는 두 경기다. 홈경기니까 홈에서만큼은 두 경기를 잡아야 승격에 가까워질 수 있다. 잘 준비해야 한다. 우리가 공략할 수 있는 부분이 있다. 워낙 수원도 공격력이 좋아졌다. 수비도 잘해야겠지만, 우리도 공격할 수 있다. 치고 받는 경기하겠다. 대구전도 마찬가지다고 했다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com