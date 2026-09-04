'2연패' 루이 퀸타 감독의 아쉬움 "전후반 차이가 컸다"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"전반과 후반의 차이가 컸다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 아쉬움이었다. 충북청주는 4일 청주종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 안주완에게 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 지난 첫 맞대결에서 시즌 첫 승을 챙겼던 충북청주는 서울E전 상승세를 이어기지 못하고, 2연패에 빠졌다.

퀸타 감독은 경기 후 기자회견에서 "전반과 후반 차이가 많았다. 전반에 시작하고 우리 실수로 볼을 뺏겼다. 수비를 많이 해야 했다. 우리 경기력을 찾지 못했다. 주도하고 소유하는 경기를 하지 못했다. 그 사이 2실점을 했다. 하프타임에서 3명을 바꿔서, 다른 양상을 보여줬다. 들어간 선수들이 우리 플레이를 잘 보여줬다. 그런 찬스를 살리지 못해서 아쉬운 부분이 있다. 후반에는 우리가 원하는 축구, 추구하는 축구를 되찾았다. 서울E가 좋은 선수가 있기에 우리 실수를 득점으로 이어지는 퀄리티를 갖고 있다. 우리가 패한 이유"라고 했다.

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또 다시 실수가 문제였다. 퀸타 감독은 "선수들에게 강조하는 것은 어느 위치에서 어떻게 볼을 뺏길지 생각하라는 것이다. 쉽게 뺏기다 보니 위험한 상황이 왔고, 그때 상대가 득점을 했다. 훈련때도 강조하는데, 소유하고 더 좋은 경기를 하기위해서는 공간을 만들고 해야 한다. 전반 선수들이 다이렉트로 가다보니 계속 뺏기는 부분이 있는데 그래도 후반에는 우리 모습을 보여줘서 긍정적"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com