깜짝 폭로 대충격! 울버햄튼 황희찬 공짜로 던졌다→'헐값'에 완전 이적 옵션까지…"당장 폭발적인 활약 기대 안 해"

샬케 04 훈련에 합류한 황희찬. 사진=샬케 04

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[스포츠조선 강우진 기자]극적인 임대 이적에 성공한 황희찬이 곧바로 출전 기회를 잡을 수 있을지 주목된다. 여기에 그가 무상 임대됐다는 사실이 뒤늦게 알려지면서 화제가 됐다. 완전 이적 조건도 좋아 성공적인 데뷔전을 치르고, 흐름을 이어간다면 샬케 04로의 완전한 이적도 가능해 보인다.

샬케는 오는 6일(한국시각) 오전 1시30분 독일 분데스리가 챔피언 바이에른 뮌헨과의 맞대결을 앞두고 있다. 황희찬의 출전이 가능할지 관심이 쏠린다. 황희찬은 이번 여름 이적시장 마감 직전 버저 비터를 울렸다. 내부 관계자들에 따르면 마감이 35초밖에 남지 않은 상황에서 이적이 완료됐다고 한다.

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샬케는 황희찬을 영입하기 위해 메디컬 테스트도 생략했다. 그만큼 급박한 상황이었다. 황희찬의 소속팀인 울버햄튼 원더러스가 완전 이적만을 고집했기 때문에 황희찬이 팀을 떠나는 데 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 샬케가 메디컬테스트도 건너뛸 정도로 황희찬의 이적을 갑작스럽게 추진한 데는 이유가 있었다. 바로 황희찬이 무상으로 임대 이적했기 때문이다.

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앞서 독일 키커는 '샬케는 황희찬의 임대료를 내지 않고, 완전 영입 옵션까지 확보했다'며 '완전 영입 옵션은 황희찬의 출전 경기 수와 관계없이 행사할 수 있는 조건이다'고 보도했다.

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영입 조건마저도 샬케 쪽에 굉장히 유리하다. 현재 황희찬의 시장가치가 600만유로(약 94억원)로 평가되고 있다. 매체에 따르면 샬케는 황희찬을 단돈 300만유로(약 47억원)에 데려올 기회를 잡았다. 결국 남은 것은 황희찬이 자신의 역량을 증명해 내는 것이다. 샬케에서 준수한 활약만 펼쳐도 새로운 길이 열릴 수 있다. 잉글랜드 2부리그에 있는 울버햄튼으로의 복귀는 최악의 시나리오다.

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키커는 '이제 남은 것은 황희찬이 경기장에서 자신의 가치를 증명할 수 있을지 지켜보는 일'이라며 '황희찬은 지난 2020년 7월부터 2021년 8월 말까지 라이프치히에서 뛰었지만, 29경기에서 3골에 그치며 기대에 다소 못 미쳤다'고 평가했다.

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9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

황희찬의 최근 폼이 좋지 못하다는 것은 분명히 문제다. 2026 북중미 월드컵에서 아무런 활약도 하지 못했다. 최근 두 시즌 모두 주전으로 뛰지 못했고, 공격포인트도 저조했다. 울버햄튼이 2부리그로 강등되는 데 영향을 줬다. 샬케의 이번 시즌 목표는 분데스리가 생존이다. 울버햄튼과 같은 결말로 끝나서는 안 된다. 다행히도 샬케는 여유롭다.

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매체는 '샬케는 황희찬이 당장 팀에 합류하자마자 폭발적인 활약을 펼치길 기대하지 않는다'며 '공격 자원이 충분하고, 관계자들은 미론 무슬리치 감독이 황희찬을 짧은 시간 안에 샬케 특유의 공격적인 플레이 스타일로 끌어낼 수 있다는 확신을 갖고 있다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com