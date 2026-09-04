"정말 스마트한 결정!" 첼시전 앞둔 '적장' 아르테타 감독도 극찬한 첼시 꿀영입

사진출처=첼시 sns

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[스포츠조선 전영지 기자]첼시와의 시즌 첫 빅매치를 앞두고 미켈 아르테타 아스널 감독이 사비 알론소 감독과 첼시의 '매우 스마트한' 선수 영입에 대해 찬사를 보냈다.

개막 후 나란히 2연승을 달린 런던 라이벌 두 팀은 7일 오전 12시30분(한국시각) 런던 에미레이트 스타디움에서 시즌 초반 가장 강력한 우승후보끼리 맞대결을 펼친다.

알론소 감독 부임 후 첫 여름 이적시장에서 첼시는 11명의 선수를 대거 영입했다. 애스턴빌라에서 이적료 1억1700만 파운드(약 2130억원)라는 클럽 레코드를 경신하며 합류한 모건 로저스가 헤드라인을 장식했다.

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하지만 팬들과 전문가들의 찬사를 한몸에 받은 선수는 애스턴빌라에서 함께 이적한 수문장 에밀리아노 마르티네스다. 아르헨티나 국가대표 출신인 그는 지난 주말 브라이턴과의 데뷔전에서 눈부신 활약을 펼쳤다. 그동안 첼시의 약점으로 지적받아온 골키퍼 로베르트 산체스의 자리를 월드컵 우승 출신 골키퍼로 대체하면서 첼시의 우승 가능성도 한층 높아졌다는 희망이 쏟아지고 있다.

이번 아스널전은 마르티네스에게 에미레이트 스타디움 복귀전이 된다. 그는 과거 아스널에서 8년간 몸담았으며, 2020년 미켈 아르테타 감독 지휘 아래 FA컵과 커뮤니티 실드 우승컵을 들어올린 바 있다.

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33세의 나이에 스탬포드 브리지로 이적한 마르티네스의 행보는 많은 이들에게 충격을 안겼지만 아르테타 감독은 이번 이적에 "놀라지 않았다"며 라이벌 팀이 훌륭한 영입을 해냈다고 평가했다.

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4일(한국시각) 경기 전 기자회견에서 아르테타 감독은 "에밀리아노를 아주 잘 알고 있다"며 말문을 열었다. "그는 우리와 함께 했었고, 최고의 골키퍼다. 그가 팀에 무엇을 가져다줄지는 명확하며, 정말 스마트한 결정이었다고 생각한다"고 덧붙였다.

미켈 아르테타 아스널 감독.

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모건 로저스 역시 첼시에서 인상적인 출발을 선보였으나, 사실 그가 처음 입단할 뻔했던 팀은 북런던의 아스널이었다. 첼시가 낚아채기 전까지 아스널이 가장 유력한 행선지였다.

비니시우스 주니오르, 훌리안 알바레스 등과도 링크됐던 아스널은 이번 여름 대형 공격수 영입에 실패했지만 아르테타 감독은 개의치 않았다.

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아르테타 감독은 "기회를 놓친 것인지 아닌지는 의견일 뿐"이라며 "이적시장은 닫혔고, 이제 우리 일부가 아닌 것에 시간을 쓰기보다는 우리 스쿼드가 가진 놀라운 점들에 집중하고 싶다. 그게 전부이자 그것이야말로 나의 가장 큰 책임"이라고 힘주어 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com