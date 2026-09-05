'벤투의 황인범과 클린스만의 설영우' 축구대표팀 새 사령탑 필수코스인 뉴페이스 발탁, '한국 축구 열공' 모레노의 깜짝 발탁 카드는 '초신성' 김민수? 'K리그 TOP' 정승원? 14일 발표에 쏠린 관심

김민수. 사진=X 캡처

정승원. 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]위기에 빠진 한국 축구를 구할 소방수로 투입된 로베르트 모레노 국가대표팀 임시 감독이 약 열흘 뒤인 14일 9~10월 A매치 4연전 명단을 발표할 예정이다. 관심사는 역시 뉴페이스 발탁 여부다.

새롭게 팀을 맡는 감독은 으레 팀에 신선한 활력을 불어넣을 새로운 얼굴을 발탁한다. 2026년 북중미월드컵에서 최악의 성적표를 받아 든 상황이라면 선수 발굴, 스쿼드 변화는 자연스러운 것일지도 모른다. 짧은 시간에 자신의 철학과 능력을 보여줘야 하는 외인 지도자라면 더더욱 파격적인 선택을 할 가능성이 있다.

2018년 파울루 벤투 감독은 "최근 활약이 좋고, 성장 가능성이 보이는 젊은 선수"라는 이유로 황인범(포르투)을 처음 발탁했다. 데뷔 초기 팬들의 질타를 받던 황인범은 벤투 감독 체제에서 한국 축구를 대표하는 미드필더로 성장했다. 2023년 위르겐 클린스만 감독은 풀백 설영우(아우크스부르크)를 뽑았다. 미드필더 홍현석(미트윌란) 박용우(울산) 박진섭(저장) 등에게도 A매치 데뷔 기회를 부여했다. 홍명보 감독은 2024년 9월 당시 18세였던 윙어 양민혁(베스테를로)을 '파격 발탁'했다. 새로운 감독이 데뷔를 앞두고 새로운 선수를 뽑는 건 일종의 '필수 코스'다.

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로베르트 모레노. 로이터연합뉴스

모레노 감독이 에콰도르(24일), 우루과이(28일), 베네수엘라(10월 2일), 우즈베키스탄(10월 6일)전에서 '제2의 황인범, 설영우'를 깜짝 발탁할 가능성은 열려있다. 모레노 감독은 K리그1 군팀인 김천 상무의 전술과 선수 개개인 특성까지 파악할 정도로 한국 축구를 철저하게 분석한 것으로 전해졌다. 현영민 대한축구협회 전력강화위원장은 "모레노 감독은 한국 축구에 대해 이미 높은 이해도를 갖추고 다양한 전술적 대안을 제시하는 등 열의가 인상 깊었다"라고 밝혔다. 국내외에서 활약 중인 주요 선수들의 활약상, 잠재력을 갖춘 기대주에 대한 리스트업을 어느 정도 해뒀을 것으로 보인다.

기존 해외파가 주를 이룰 것으로 보이지만, K리그에서 두각을 드러낸 선수들의 발탁도 점쳐진다. 측면 미드필더 정승원(서울)은 외면하기 어렵다. 지칠 줄 모르는 체력에 K리그1 26경기에서 8골-5도움을 올리는 공격포인트 생산성까지 장착했다. 대표팀 날개 자원인 엄지성(스완지시티) 배준호(스토크시티) 양현준(셀틱) 양민혁 등이 모두 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 차출됐다는 점에서 정승원을 비롯해 이승우(전북) 김대원(강원) 등의 발탁을 예상해 볼 수 있다.

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레인저스에서 맹활약 중인 2006년생 신예 김민수의 발탁 여부도 주목할 필요가 있다. 미래를 내다본다면 올해 두각을 드러낸 미드필더 서재민(인천) 손정범(서울) 등이 매력적인 카드로 여겨진다. 모레노 감독은 2019년 스페인대표팀 감독 시절 당시 유망주였던 다니 올모(바르셀로나)를 깜짝 발탁한 적이 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com