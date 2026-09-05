[K리그1 프리뷰]무더위가 가고 9월 '죽음의 3연전'이 찾아왔다, 그 시작점에 경인더비, 전북vs포항, 이동경vs네게바 '빅뱅'

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[스포츠조선 윤진만 기자]여름 내내 K리그를 못살게 괴롭힌 무더위가 물러날 채비를 하지만, 선선한 날씨를 즐길 여유는 아직 없다.

9월에 돌입하자마자 '죽음의 3연전'이 기다린다. 5~6일 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드를 필두로 주중인 8~9일 28라운드, 12~13일 29라운드를 소화해야 한다. 7일 동안 3경기를 펼치는 강행군이다. 시즌 3분의 2 지점을 지난 시점에 펼쳐질 이번 3연전에서 효과적으로 승점을 관리한 팀은 조기 우승, 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권 진입, 하위권 탈출 등 각자 원하는 목표에 성큼 다가설 수 있다.

시작이 반, 9월 첫 경기에서 첫 테이프를 깔끔하게 끊는 것이 무엇보다 중요하다. '1강' 서울(승점 56)은 5일 서울월드컵경기장에서 8위 인천(승점 34)과 시즌 3번째 '경인더비'를 펼친다. 서울은 두 가지 기록에 도전한다. 앞서 두 번의 인천전에서 모두 승리한 서울이 이날 승리하면 스플릿시스템 도입 후 처음으로 경인더비 '올킬'(정규라운드 기준)을 달성한다.

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현재 4연승 상승 흐름을 탄 서울은 올 시즌 리그 첫 5연승도 노린다. 김기동 서울 감독은 지난달 25일 부천전(1대0 승)을 마치고 9월의 중요성을 역설했다. 그는 "9월말까지 2위와 현재 승점 차를 유지하면 정상 등극이 가능할 것"이라고 했다. 인천은 라이벌전 승리로 반등을 노린다. 지난 라운드 전북전(1대1 무)에서 7경기 만에 득점한 '에이스' 제르소가 경고누적 징계로 결장하는 서울의 핵심 센터백 야잔의 공백을 얼마나 효율적으로 공략하느냐가 승부의 키다. 인천은 주장 이명주가 경고누적으로 빠진다.

최근 두 경기 연속 승리가 없는 3위 전북(승점 39)은 5일 전주월드컵경기장에서 6위 포항(승점 35)과 격돌한다. 전북은 올 시즌 두 번의 포항전에서 모두 승리했지만, 지난 7~8월 5연패를 당했던 포항이 최근 2경기 연속 무패를 달리며 반등했다는 점이 걸린다. 전북은 지난 인천전에서 중거리 슛으로 7호골을 꽂은 이승우를 앞세워 2위 탈환에 나선다.

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지난 김천전(3대1 승) 승리로 연패에서 탈출한 2위 울산(승점 40)은 같은 날 4위 제주(승점 38) 원정길에 오른다. 제주가 최근 9경기에서 5승을 따낼 정도로 기세가 좋아 박빙의 승부가 예상된다. 올 시즌 두 번의 맞대결에선 울산이 모두 이겼다. 현재 9골-8도움으로 두 시즌 연속 10-10에 도전하는 이동경은 5경기 무득점 탈출을 노린다. 외인 효과를 톡톡히 보고 있는 제주는 이날 경기에서도 네게바, 아이아스, 치나리 등 공격 트리오의 발끝에 기대를 건다.

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이밖에 상위 스플릿 재진입을 노리는 9위 대전(승점 32)은 5일 부천종합운동장에서 10위 부천(승점 31)을 상대한다. 6일 안양종합운동장에선 7위 안양(승점 34)과 5위 강원(승점 37)이 충돌하고, 11위 김천(승점 27)은 김천종합운동장으로 최하위 광주(승점 12)를 불러들여 5경기 연속 무승 탈출을 노린다. 광주는 25경기 만에 승리를 목표로 힘을 쥐어짠다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com