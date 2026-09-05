이강인 대충 뛰어도 된다! '코리안 머니' 제대로 맛본 AT 마드리드…아시아 스폰서 확대 순풍→현대차로 만족 못해

훈련 중 휴식을 취하는 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

사진=아틀레티코 마드리드

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드에서 이강인의 기술적 역량보다 주목받는 것이 있다. 바로 상업적인 영향력이다. 사실상 아틀레티코의 재정을 이강인과 한국이 떠받치고 있다고 해도 과언이 아니다.

스페인 렐레보는 4일(한국시각) '이강인은 이번 이적시장에서 중요한 영입 중 하나였다'며 '아틀레티코는 미래가 기대되는 선수이자 아시아 상업 시장으로 진출할 수 있는 길을 열어줄 수 있는 선수를 확보했다'고 보도했다.

아틀레티코는 그만큼 이강인에게 오랜기간 구애를 보냈다. 아틀레티코는 꾸준히 앙투안 그리즈만의 빈자리를 메울 선수를 탐색했고, 이강인에게 지속적인 제안을 보냈다. 이는 이강인의 역량만큼이나 그의 상업적 가치를 고려한 선택이었다.

Advertisement

EPA연합뉴스

지난 여름 이적시장에서 아틀레티코가 이강인을 영입하자마자 효과는 곧바로 나타났다. 그간 한국 투어에서 아틀레티코는 사실상 들러리 클럽이었다. 토트넘 홋스퍼와 맨체스터 시티, 바이에른 뮌헨 등은 주목받았지만, 아틀레티코는 구색만 맞춘 상대 팀에 불과했다. 그랬던 아틀레티코가 이강인의 영입으로 한국에서 주인공이 됐다. 지난 프리시즌 한국에서 열린 맨시티와 아틀레티코의 친선 경기에서는 아틀레티코 유니폼이 경기장을 메웠다. 이강인 합류 이후 첫 몇 주 동안 구단은 전 세계에서 약 3만장의 유니폼을 판매했다. 대부분은 한국에서 구매했다. 며칠 동안 구단 온라인 스토어에서는 재고가 동났고, 공식 매장에서도 이강인의 유니폼이 가장 큰 관심을 받는 상품이 됐다. 이강인이 데뷔전에서부터 맹활약하면서 상업성은 더욱 극대화됐다. 아르헌 로번을 연상케 하는 환상적인 중거리 슈팅이 현지 팬들의 마음도 사로잡았다.

이강인의 존재는 아틀레티코의 중장기적 미래에 큰 영향을 끼친다. 아틀레티코의 스폰서로는 한국의 현대자동차가 대표적이다. 이제는 현대차 외에도 아시아의 여러 기업이 아틀레티코와의 스폰서 협상을 진행하고 있다. 손흥민의 뒤를 이어 이강인이 한국 축구를 대표하는 선수로 성장하면서 파급력은 더욱 커질 것으로 전망된다. 한국의 인기를 제대로 실감한 아틀레티코는 이번 시즌 이강인을 붙박이 주전으로 기용할 것이 확실하다. 기량이 떨어지더라도 그의 회복을 기다려줄 인내심으로 충만한 상태다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com