韓 축구 역사상 최고의 커리어...'국가대표 수비 핵심' 김민재, 역대급 찬사 또 등장 "뮌헨의 큰 자산, 다재다능하게 해줄 CB"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재에 대한 찬사가 끊이지 않고 있다.

독일의 RAN은 4일(한국시각) '김민재는 세 번의 선발 출전에서 세 번 모두 압도적인 활약을 선보였다'고 보도했다.

올여름 뜨거운 관심을 받았던 김민재는 거취에 모두가 주목했다. 하지만 잔류 의지와는 별개로 빅클럽들의 관심은 이어졌다. 가장 먼저 등장한 팀은 맨체스터 유나이티드였다. 여기서 그치지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들이 김민재 영입을 위해 문을 두드렸다. 독일의 TZ는 '아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다'며 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(애스턴 빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다'고 설명했다.

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김민재는 바이에른 이적 이후 이적설이 매년 여름 연례 행사였다. 여러 팀들의 관심, 김민재는 그럼에도 잔류에 무게를 뒀다. 의지는 굳건했다. 바이에른 잔류였다. 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 올여름은 김민재를 둘러싼 기류도 바뀌었다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류 의지를 확고히 드러냈다. 바이에른이 김민재를 남길 것이라는 소식과 함께 김민재도 굳건하게 잔류와 경쟁 의사를 내비쳤다. 이런 상황에서 극찬까지 쏟아지며 김민재의 바이에른 내 입지가 더 공고해지고 있다.

앞서 막스 에베를 단장도 칭찬을 아끼지 않았다. 에베를 단장은 "타, 우파메카노, 그리고 김민재까지 세 명의 뛰어난 센터백을 보유하게 되면서 상황이 달라졌다. 이제 우리는 세계적인 수준의 센터백 세 명을 갖게 되었고, 이는 당연한 결과다. 세 선수의 기량을 부러워하는 클럽이 꽤 많을 거라고 생각한다. 경기 수가 많기 때문에 세 선수 모두 필요할 겁니다. 김민재는 지난 시즌에 정말 좋은 모습을 보여줬고, 지금도 그 기세를 이어가고 있다"고 호평했다.

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이런 평가는 단순히 구단 내부에서 그친 소식이 아니었다 RAN은 '김민재는 잔류에 성공했다. 아직 시즌 초반이지만 그는 바이에른 뮌헨 선수단에서 가장 큰 수혜자라고 해도 과언이 아니다. 그는 지금까지 치러진 세 번의 공식 경기에 모두 선발 출전한 유일한 바이에른 뮌헨 센터백이다. 오스나브뤼크와의 컵 대회, 도르트문트와의 슈퍼컵, 슈투트가르트와의 개막전도 모두 안정적이었다. 토마스 투헬 전 감독 시절에 비해, 많은 바이에른 팬들이 김민재에 대해 의심을 품을 만한 아찔한 실수는 없었다'고 칭찬했다.

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이어 '지난 시즌 후반기에도 김민재는 눈에 띄게 안정적인 모습을 보였다. 한국 대표팀이 월드컵에서 조기 탈락하면서 김민재는 이번 여름 처음으로 바이에른 뮌헨에서 완벽한 프리시즌 훈련을 소화할 수 있었다. 그리고 그는 슈투트가르트전에서 진정한 수비 리더처럼 동료들을 지휘하는 등 자유로운 모습을 보여주었다'며 '긴 시즌 동안 팀의 가장 큰 자산은 중앙 수비진이 될 가능성이 크다. 김민재는 더 이상 다음 기회를 기다려야 하는 고액 이적료의 상품 대상 선수가 아니다. 그는 바이에른 뮌헨의 스쿼드를 핵심 포지션에서 더욱 다재다능하게 만들어 줄 센터백이다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com