이강인 보내주셔서 정말 감사합니다...PSG에 절이라도 해야 하나, AT 마드리드 역대급 성과 "몇 주 만에 유니폼 3만장 판매"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 영입한 효과, 아틀레티코 마드리드는 반길 수밖에 없는 상업적 결과다.

스페인의 렐레보는 4일(한국시각) '이강인이 아틀레티코에 미친 영향, 스포츠 및 상업적 파급 효과'라고 이강인 효과를 조명했다.

이강인은 올여름 이적시장을 통해 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 지난 7월 이적을 공식 발표했다. 등번호는 무려 7번이다. 앙투완 그리즈만의 뒤를 이을 에이스로서 이강인을 데려왔음을 짐작하게 해주는 번호였다. 그리즈만은 2014년 아틀레티코 이적 후부터 에이스로 활약했다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위, 그의 능력을 입증해줄 다양한 지표와 우승 경력들이 있으나, 그럼에도 그리즈만의 입지를 입증하는 것은 팬들의 사랑이다. 그리즈만을 향한 아틀레티코 팬들의 애정은 바르셀로나 이적 이후 복귀에도 불구하고 뜨거웠다.

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당초 이강인이 7번을 물려받자 의심의 시선도 있었다. 일부 팬들은 "그리즈만의 7번을 대체 왜", "PSG 후보 선수를 왜 데려온 것인가", "그리즈만의 대체자로 끼워넣지 않길 바란다", "그리즈만의 10%라도 해줬으면 한다"고 주장했다. 다만 이강인은 경기력으로 이런 논란을 지우기 위해 노력 중이다. 개막전부터 득점포를 가동한 이강인은 3라운드에서는 도움까지 기록하며 아틀레티코의 축구에 잘 녹아드는 모습이다.

경기력에서만 그치는 것이 아니다. 경기장 밖에서도 이강인의 뜨거운 파급력이 아틀레티코를 덮치고 있다. 렐레보는 '아틀레티코 마드리드는 지난 겨울 이적 시장에서도 영입을 시도했던 파리 생제르맹(PSG)의 이강인을 영입했다'며 '축구적인 이유가 중요한 역할을 했지만, 상업적, 경제적, 이미지적인 측면에서도 아틀레티코 마드리드에게는 큰 도약이다'고 했다.

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이어 '소식에 따르면, 아틀레티코는 유니폼이 도착한 후 몇 주 만에 전 세계적으로 약 3만 장의 유니폼을 판매했는데 , 대부분이 한국에서 팔렸다. 며칠 동안 구단 웹사이트와 공식 매장에서 품절 사태를 겪으며 가장 인기 있는 상품이 되었다. 아시아 출신 축구 선수의 합류는 구단의 중장기적인 미래에 중요한 의미를 지닌다'고 설명했다.

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앞서 스페인의 아스도 '이강인의 합류로 아틀레티코의 아시아 시장 입지가 강화되었고, 구단은 이미 오래전부터 한국 시장에서의 입지 구축을 위해 노력해 왔다'며 '한국에서 전례 없는 성장을 경험하고 있다. 이강인 영입은 아시아 시장에서 구단에 진정한 혁명을 일으켰다. 그의 영입 발표 후, 아틀레티코의 SNS 계정은 단 이틀 만에 20만명이 넘는 팔로워를 확보했다. 그 대부분이 한국 팬이었다. 이러한 영향은 유니폼 판매에도 반영되었다. 이강인은 최근 구단 역사상 신인 선수 중 최고의 상업적 출발을 기록하며 유니폼 재고를 모두 매진시켰고, 이로 인해 아틀레티코와 나이키는 시즌 주문량과 예상 판매량을 늘려야 했다'고 설명했다.

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아틀레티코가 이강인에게 기대했던 효과는 상상 이상이다. 아시아 최고 스타를 품은 아틀레티코 마드리드가 이강인과 함께 어떤 성과들을 거둘지에도 시즌 내내 관심이 쏟아질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com