'韓 국가대표 유망주' 배준호, 빅리그행 실패 후 날벼락 피했다..."측면에서 고무적인 활약, 계속해서 기용할 예정"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호가 최악의 상황을 피했다. 스토크 시티에서 계속 기회를 받을 예정이다.

영국의 풋볼리그월드는 3일(한국시각) '소르바 토마스가 스토크 시티 팬들에게 작별 인사를 전했다'고 보도했다.

풋볼리그월드는 '토마스는 스토크에서의 시간이 짧았지만, 팀에서 꾸준히 위협적인 존재였다'며 '토마스는 이제 팀을 떠났다. 토마스의 부재가 스토크에 큰 손실이 될 것이라는 점에는 의심의 여지가 없지만, 어젯밤 노리치 시티와의 경기에서 거둔 승리는 이미 압박감을 느끼고 있는 로빈스 감독에게 시기적절한 활력소가 되었다'고 전했다.

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사진=배준호 SNS 캡처

배준호가 그 자리를 채울 것으로 보인다. 풋볼리그월드는 '배준호는 왼쪽 측면을 맡아 골문 앞에서 위협적인 모습을 보여주지는 못했지만, 측면을 따라 오르내리는 능력을 보여주며 고무적인 활약을 펼쳤다. 마크 로빈스 감독은 현재 왼쪽 측면에 마땅한 대안이 부족하기 때문에 배준호가 계속해서 그 자리를 지킬 가능성이 크다'고 설명했다.

배준호로서는 올 시즌 활약이 중요하다. 스토크와 계약이 1년 남은 시점, 당초 올여름 리옹 이적 가능성이 거론되며 빅리그 진출에 기대가 모아졌다. 하지만 리옹의 재정적 여건, 스토크의 많은 이적료 요구 등이 맞물리며, 빅리그행이 이뤄지지 못했다.

사진=대한축구협회

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아쉬움이 클 수밖에 없다. 스토크시티 이적 후 3시즌을 보낸 상황, 성장을 위해선 배준호도 환경의 변화가 필요할 수 있는 시점이다. 하지만 리옹행 이적 가능성이 등장한 이후 한 달 이상의 시간, 이적시장 막판에 이르렀음에도 이적 진전 소식은 나오지 않았고 결국 무산됐다.

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향후 이적을 위해서라도 올 시즌 활약이 중요한 배준호다. 토마스가 비운 자리에서 최고의 활약을 보여준다면 겨울 이적시장 혹은 내년 여름 이적을 도모하는 것도 큰 문제가 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com