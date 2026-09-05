'이라올라 감독, 3경기 만에 데뷔승' 이삭 2골+각포 2도움 폭발! 리버풀, 입스위치 원정 2-0 완승..'2연속 무승부 후 첫 승'

Liverpool's manager Andoni Iraola celebrates after the English Premier League soccer match between Ipswich Town and Liverpool in Ipswich, England, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

Liverpool's Alexander Isak celebrates after the English Premier League soccer match between Ipswich Town and Liverpool in Ipswich, England, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Dave Shopland) CORRECTION: Corrects ID to Alexander Isak, not Bradley Barcola. CORRECTION: CORRECTS ID TO ALEXANDER ISAK, NOT BRADLEY BARCOLA.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]안도니 이라올라 감독의 리버풀이 세 경기 만에 리그 첫 승을 신고했다. 두 경기 연속 무승부 후 입스위치 원정에서 승리했다. 이라올라 감독은 세 경기 만에 리버풀 사령탑 데뷔승을 올렸다. 리버풀은 지난 시즌을 5위로 마친 후 아르네 슬롯 감독을 전격 경질한 후 바로 본머스에서 성공을 거둔 스페인 출신 이라올라를 새 감독으로 영입했다. 이라올라 감독은 개막후 뉴캐슬(2대2), 노팅엄(2대2)과 연속으로 비긴 후 입스위치를 눌렀다.

리버풀은 5일(한국시각) 영국 입스위치 포트만 로드에서 열린 입스위치 타운과의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 원정 경기서 알렉산더 이삭의 멀티골로 2대0 승리했다. 1승2무가 됐다.

Liverpool's Alexander Isak celebrates with Liverpool's Milos Kerkez, right, after scoring during the English Premier League soccer match between Ipswich Town and Liverpool in Ipswich, England, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

선발 출전한 이삭은 경기 시작 9분 만에 두 골을 넣었다. 두 골 모두 동료 코디 각포가 어시스트했다. 경기 시작 후 9분 만의 멀티골은 2011년 이후 리버풀 선수로는 리그에서 가장 빠른 기록이라고 한다.

Advertisement

리버풀은 경기 시작 6분 만에 결승골을 뽑았다. 이번 여름 이적시장 막판에 이적이 무산된 각포는 날카로웠다. 그의 스루패스를 이삭이 마무리했다. 3분 후 두 선수는 추가골을 합작했다. 이삭은 각포의 패스를 받아 달린 후 입스위치 수문장을 뚫어버렸다. 리버풀이 2-0으로 도망가면서 사실상 경기가 일찌감치 끝나 버렸다.

Liverpool's Alexander Isak celebrates after scoring his side's opening goal during the English Premier League soccer match between Ipswich Town and Liverpool in Ipswich, England, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

홈팀 입스위치는 수비에서 계속 불안한 모습을 보였다. 이삭은 플로리안 비르츠의 자로 잰 듯한 패스를 받아 전반전 해트트릭을 달성하는 듯 했지만 오프사이드 판정으로 취소됐다.

Advertisement

리버풀은 후반전에도 공격적으로 홈팀을 괴롭혔다. 하지만 추가골은 좀처럼 터지지 않았다. 알렉시스 맥알리스터가 소보슬라이의 코너킥을 받아 득점할 기회를 잡았지만 헤더가 상대 골키퍼 정면으로향했다.

Advertisement

이라올라 감독은 후반 19분, 최근 파리생제르맹에서 영입한 윙어 브래들리 바르콜라를 조커로 처음 투입했다. 입스위치는 만회골을 넣을 위협적인 찬스를 전혀 만들지 못했다. 경기는 리버풀의 두골차 완승으로 끝났다.

Soccer Football - Premier League - Ipswich Town v Liverpool - Portman Road, Ipswich, Britain - September 4, 2026 Ipswich Town's Abdul Fatawu in action with Liverpool's Bradley Barcola REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

이번 승리로 리버풀은 승격팀을 상대로 21경기 무패 행진(16승5무)을 이어갔다. 리버풀의 다음 일정은 오는 10일 이강인의 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 경기다.

승격팀 입스위치는 개막전에서 선덜랜드를 2대1로 잡은 후 맨체스터 유나이티드(2대5)에이어 리버풀에도 연속으로 무너졌다. 1승2패.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com