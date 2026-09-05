"충격에 휩싸인 황인범" 포르투 동료 MF, 경기 중 상대 팔꿈치에 가격당해 의식 불명…프로흘트 둘러싼 선수들, 다행히 의식 되찾아

5일 모리에렌세전에서 치료받는 동료를 지켜보는 황인범(왼쪽 흰색 유니폼 16번).EPA연합뉴스

FC Porto's Danish midfielder #08 Victor Froholdt lies on the pitch after sustaining an injury during the Portuguese league football match between FC Porto and Moreirense FC at Dragao stadium in Porto on September 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]황인범 소속팀 동료 빅토르 프로홀트(이상 FC포르투)가 경기 중 상대 선수에게 가격을 당해 의식을 잃는 안타까운 일이 발생했다. 불행 중 다행으로 최악의 상황은 피한 것으로 보인다.

덴마크 출신 미드필더 프로홀트는 5일(한국시각) 포르투갈 포르투 에스타디우 두 드라강에서 열린 모레이렌세와의 2026~2027시즌 포르투갈프리메이라리가 5라운드 홈 경기에서 팀이 2-1로 앞선 후반 40분 상대 선수와 충돌했다.

프로홀트는 공중볼 경합 상황에서 상대팀 선수 기예르메 리베라토의 팔꿈치에 얼굴을 맞아 그대로 의식을 잃었다. 포르투갈 매체 '아 볼라'는 "경기장 전체가 불안에 휩싸였다. 프로홀트가 그라운드에 쓰러지자 포르투 선수들은 충격에 휩싸여 침묵을 지켰다. 양팀 선수들이 프로홀트를 둘러쌌다. 즉시 의료진이 투입됐다"라고 당시 긴박했던 현장 분위기를 전했다.

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후반 19분 가브리 베이가와 교체돼 그라운드에 투입된 황인범도 프로홀트의 옆을 지켰다. 중계카메라는 혹여나 발생할 사건에 대비해 롱샷으로 전환했다.

리베라토는 프로홀트가 치료받는 동안 옆에서 무릎을 뚫고 눈물을 흘리며 기도했다. 안토니오 노브레 주심은 비디오판독시스템(VAR) 온 필드 리뷰를 거쳐 리베라토에게 레드카드를 빼들었다. 포르투 선수들은 큰 충격을 받은 듯한 모습을 보인 리베라토에게 다가가 위로했다.

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의료진의 치료를 받은 프로홀트는 들것에 실려 라커룸으로 향했다. 뇌진탕 의심 증세로 인해 5장의 교체카드 외에 추가로 1명을 교체할 수 있는 규정이 발동됐다. 프란체스코 파리올리 포르투 감독은 6번째 교체카드로 세코 포파나를 투입했다.

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포르투는 2대1로 승리한 경기를 마치고 공식 SNS를 통해 프로홀트의 상태를 업데이트했다. 구단은 '프로홀트는 경기장에서 의식을 되찾았다. 병원으로 이송돼 검사를 받을 예정'이라고 설명했다. '아 볼라'도 "프로홀트는 현재 안정적인 상태이며, 경과를 지켜보기 위해 하루동안 병원에 입원할 예정"이라고 밝혔다.

출처=FC포르투 SNS

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리베라토는 개인 SNS를 통해 "프로홀트에게 경기 중 일어난 일에 대해 사과드리고 싶다. 들것에 실려 나가는 모습을 보는 게 너무 안타까웠다. 다치게 하려는 의도는 결코 없었다. 부디 괜찮기를 진심으로 바란다. 형제여, 곧 경기장에서 다시 만나자"라고 적었다.

황인범은 26분 동안 키패스 2개, 크로스 3개, 반칙 2개 등을 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다. 13번 패스를 모두 동료에게 정확히 전달했다. 통계업체 '소파스코어' 평점은 6.5점.

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포르투는 전반 20분 디니스 핀투에게 선제골을 내주며 끌려갔지만, 37분 얀 베드나렉의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 후반 13분 윌리암 고메스가 역전 결승골을 폭발하며 개막 후 5전 전승을 질주했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com