[오피셜]이강인 없어도 3연패 갑니다→엔리케와 2030년까지 재계약 완료…어린 선수 위주 뚝심 있는 미래 준비

파리생제르망과 재계약한 루이스 엔리케 감독. 사진=PSG

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인은 파리생제르망(PSG)을 떠났지만, 구단의 목표는 명확했다. 이번 시즌에도 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 트로피를 들어 3연패를 달성하겠다는 것이다. PSG는 루이스 엔리케 감독과 재계약하면서 미래를 설계하고 있다.

스페인 피차헤스는 5일(한국시각) 'PSG는 루이스 엔리케 감독과의 계약을 오는 2030년 6월까지 연장한다고 공식 발표했다'며 '유럽 챔피언인 PSG가 앞으로의 계획을 명확하게 드러낸 것이다'고 보도했다.

구단 수뇌부는 이날 열린 프랑스 리그1 AS 모나코전을 앞두고 이 계약 연장 사실을 공개했다. 동시에 미드필더 세니 마율루와 주앙 네베스, 그리고 파비안 루이스, 윌리안 파초, 루카스 베랄두와의 계약도 연장했다.

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AFP연합뉴스

엔리케 감독은 2026~2027시즌 종료 시점에 계약이 만료될 예정이었다. 그와의 재계약은 무엇보다 중요했다. 엔리케 감독이 팀을 이끄는 동안 PSG는 리그1 3연패를 달성했고, UEFA 챔피언스리그 2회 연속 우승을 차지했다.

PSG는 젊은 선수들과의 재계약도 연장하면서 든든한 미래를 준비한다. 마율루와 네베스, 그리고 파초, 베랄두는 모두 계약을 2031년 6월까지 연장했다. PSG의 어린 선수들 중심의 구단운영은 큰 성공을 거두고 있다. 2023년 엔리케가 감독으로 부임한 이후 구단은 리오넬 메시와 네이마르, 그리고 세르히오 라모스를 떠나보내고 젊은 선수들을 중심으로 팀을 재편했다. 이는 큰 성과를 거뒀고, 앞으로도 이 기조를 이어갈 것으로 보인다.

이강인. EPA연합뉴스

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PSG의 본격적인 UEFA 챔피언스리그 일정이 시작되는 가운데 이강인이 없이도 3연패라는 대업을 이룰 수 있을지 주목된다. 이강인은 지난 여름 이적시장에서 PSG를 떠나 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 이강인은 2023~2026년 PSG에 머무르면서 팀의 우승에 큰 기여를 했다. 주전 선수는 아니었지만, 교체와 로테이션으로 꾸준한 출전 기회를 잡았고, 주전 선수들의 부상 이탈 시 빈자리를 메우는 중요한 역할을 했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com