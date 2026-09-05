'충격패' 레알 마드리드 시즌 1호 '심판 공개저격', "오늘 주심은 바르셀로나 팬"…'손흥민 후배'에 당한 무리뉴 "복권 당첨된 베티스 축하" 비아냥

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[스포츠조선 윤진만 기자]시즌 첫 패배와 함께 레알 마드리드의 '심판 저격' 활동이 시작된 듯하다.

지난 2025~2026시즌 수차례 심판 판정, 심판 개인에 대한 비판을 감행한 '스페인 전통명가' 레알은 5일(한국시각) 시즌 첫 패배를 당한 뒤 자체 방송을 통해 경기를 관장한 알레한드로 호세 에르난데스 주심을 '공격'했다. '스페셜 혀' 조세 무리뉴 레알 감독도 불만을 숨기지 않았다.

스페인 일간 '아스' 보도에 따르면, 'RMTV'(레알 마드리드 공식방송)는 에르난데스 주심의 오심을 강하게 지적했다. 스페인 세비야의 에스타디오 베니토 비야마린에서 열린 레알 베티스와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 원정경기에서 공격수 에스피가 넣은 골이 취소되고, 킬리안 음바페의 페널티킥 재시도 기회가 주어지지 않았다고 논평했다.

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에스피는 후반 36분 트로이 패럿에 선제골을 내줘 팀이 0-1로 끌려가던 후반 막바지 환상적인 바이시클킥으로 골망을 갈랐지만 오프사이드 반칙에 의해 동점골이 취소 처리됐다. 후반 추가시간 4분, 음바페의 페널티킥이 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 경기는 그대로 베티스의 1대0 승리로 끝났다.

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'RMTV'는 음바페가 페널티킥을 차는 순간, 베티스 선수 두 명이 한 발을 페널티 에어리어 라인에 올려놓고 있었다며 다시 찰 기회가 주어졌어야 한다고 주장했다. "심판이 판정 규칙도 모른다는 게 놀랍다. 이것은 기술적인 오류"라며 "만약 바르셀로나였다면 페널티킥이 다시 주어졌을 것이고, 바르셀로나였다면 에스피의 골이 무효 처리되지 않았을 것"이라고 밝혔다.

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'RMTV'는 에르난데스 주심이 과거 1994년에 바르셀로나 골수팬이라는 사실을 인정했다며, '음모론'까지 제기했다. 올 시즌도 어김없이 '영원한 라이벌' 바르셀로나와 라리가 패권 다툼을 벌이고 있는 레알은 3연승 후 시즌 첫 패배를 당했다. 3전 전승을 달리는 선두 바르셀로나는 6일 발렌시아에서 원정경기를 펼친다.

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올 시즌을 앞두고 벤피카를 떠나 산티아고 베르나베우로 돌아온 무리뉴 감독은 토트넘 사령탑 시절 제자였던 패럿에게 '한 방'을 얻어맞았다. 무리뉴 감독은 2019년 당시 신예였던 패럿을 잉글랜드 프리미어리그 무대에 데뷔시켰다. 경기 후 매치볼을 패럿에게 선물하며 잊지 못할 추억을 선물했다. 지난 7년간 다양한 무대를 누비며 성장한 패럿은 올 시즌을 앞두고 AZ알크마르에서 2000만유로(약 310억원)에 베티스로 이적해 3경기만에 라리가 데뷔골을 넣었다.

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무리뉴 감독은 "페데리코 발베르데의 발을 밟는 행위는 명백한 옐로카드감이었다. 페데리코는 (반칙을 당했음에도)넘어지지 않고 그대로 서 있었다"며 "반면 베티스 선수들은 모든 파울에 과장된 반응을 보였다. 마치 구급차가 필요한 사람들 같았다"라고 말했다.

이어 "난 베티스 선수가 죽은 척을 하는 상황에서 점프를 하는 바람에 옐로카드를 받았다"며 "베티스 선수들은 전반전에 옐로카드를 단 한 장도 받지 않았다. 반면 축구에만 집중한 불쌍한 아르다 귈러가 경고를 받았다. 이해가 가질 않는다"라고 목소리를 높였다.

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무리뉴 감독은 "오늘은 완전히 레알의 경기였다. 수많은 찬스를 만들었다. 비겼더라도 실망했을 경기"라며 "가끔 경기에서 질 때도 있지만, 왜 졌는지 설명할 수 없을 때도 있다. 우리가 왜 졌는지를 정말 모르겠다. 우린 정말 잘했다. 선수들의 태도는 정말 훌륭했다"라고 했다.

아울러 "베티스에 축하를 보낸다. 오늘 밤 그들은 복권에 당첨된 거나 마찬가지"라고 비아냥됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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