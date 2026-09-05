'韓 최장수' 벤투 감독 또 둥지 못 찾았다...HERE WE GO 확인, 모레노 첫 상대 감독 등장 "가야르도 에콰도르 부임 확정"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]에콰도르가 새 감독 선임을 마무리할 예정이다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 5일(한국시각) '마르셀로 가야르도가 에콰도르 대표팀의 새 감독으로 부임한다'고 보도했다.

로마노는 '에콰도르는 가야르도와 2030년 월드컵까지 장기 계약을 체결하며, 다음 대회에서 에콰도르를 이끌겠다는 사명과 함께 합류한다. 소식에 따르면 이미 계약은 성사됐다'고 전했다.

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사진=X 캡처

앞서 에콰도르 대표팀은 여러 감독 후보를 고려 중이라고 밝혔다. 아피시온센트랄은 '에콰도르 대표팀은 세바스티안 베카세세 감독의 임기가 종료됨에 따라 새로운 코칭 스태프를 물색 중이다. 니콜라스 리베라 기자의 보도에 따르면, 에콰도르축구연맹은 오는 8월에 안으로 새 감독을 발표할 예정이다. 고려되는 이름에는 벤투와 마르셀로 가야르도, 에두아르도 도밍게스, 로베르토 모레노 등이 있다. 이들은 아직 평가 대상 후보다'고 전했다.

벤투는 매력적인 후보로 여겨졌다. 에콰도르의 텔레아마소나스도 '베카세세 감독은 대회 직전 19경기 무패라는 인상적인 기록을 세웠지만, 월드컵에서 결정적인 순간에 아쉬운 모습을 보였다. 연맹은 A매치 기간을 최대한 활용하기 위해 감독 선임 최종 마감일을 9월로 공식 발표했다. 이제 대체자를 신속하게 찾아야 한다'며 '포르투갈과 한국을 이끌며 월드컵을 경험한 벤투는 시장에서 가장 매력적인 감독 후보 중 한 명으로 떠올랐다'고 설명했다.

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벤투 감독은 이번 대한민국 임시 감독 공개 채용에도 관심을 보였으나, 지원하지 않았다. 이후 한국은 공개 채용의 프로세스를 거쳐 모레노의 선임을 결정했다. 벤투는 에콰도르 후보로 여겨졌으나, 에콰도르의 선택은 가야르도 였다. 리버 플레이트, 알 이티하드 등을 이끌었던 가야르도는 오는 9월 A매치부터 본격적으로 팀을 이끌 예정이다. 벤투 감독은 에콰도르와 한국 모두와 연이 닿지 못했다.

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에콰도르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위, 앞서 북중미월드컵에서도 한국보다 앞서 조 3위로 32강에 올랐다. 선수단도 경쟁력을 갖췄다. 모이세스 카이세도(첼시), 피에로 잉카피에(아스널), 윌리앙 파초(PSG), 페르비스 에스투피냔(AC밀란), 제레미 아레발로(슈투트가르트) 등 빅리그 선수들이 많다.

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에콰도르는 또한 모레노가 이끄는 한국의 첫 상대다. 오는 24일 수원월드컵경기장에서 맞대결을 벌인다. 새 감독 체제로 격돌하는 한국과 에콰도르가 어떤 결과를 맞이할 지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com