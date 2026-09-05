[오피셜]'韓 에이스' 이강인은 끝내 내보냈지만...엔리케 감독 깜짝 발표, "2030년까지 재계약 완료"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독이 재계약을 체결했다.

파리 생제르맹(PSG)은 5일 구단 홈페이지를 통해 'PSG는 루이스 엔리케 감독과 루카스 베랄도, 세니 마율루, 주앙 네베스, 윌리안 파초, 파비안 루이스 선수와의 계약 연장을 발표하게 되어 기쁘다'고 공식 발표했다.

PSG는 '이번 계약 연장은 최고의 경기력 추구, 팀워크 강화, 그리고 하나되고 야심차며 꾸준히 경쟁력 있는 선수단 구축이라는 구단의 스포츠 프로젝트를 구현하는 선수들과 장기적인 관계를 유지하겠다는 구단의 의지를 보여준다'고 전했다.

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엔리케에 대해서는 "엔리케는 2023년 PSG에 부임하여 PSG 프로젝트의 설계자로 빠르게 자리매김했다. 구단 역사상 최다 트로피(13개)를 보유한 엔리케는 유럽챔피언스리그 2연패, 유럽축구연맹 슈퍼컵 2연패 등으로 구단 역사에 자신의 이름을 남겼다"고 했다.

이어 "점유율과 조직력을 바탕으로 한 공격적인 축구를 추구하는 엔리케 감독은 부임 이후 PSG의 경기 스타일을 완전히 바꿔놓았다. 그의 철학은 PSG를 국제 축구 정상으로 이끌었다. 2030년까지 계약을 연장한 엔리케는 PSG를 새로운 경지로 도약시키고 선수들의 잠재력을 최대한 발휘하도록 돕겠다는 포부를 품고 파리에서의 여정을 이어간다"고 덧붙였다.

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현역 시절 레알 마드리드와 바르셀로나를 모두 경험했던 레전드인 엔리케는 2008년 바르셀로나 B팀 감독을 맡으며 지도자 생활을 시작했다. 엔리케는 이후 세리에A AS로마에서 고전했으나, 셀타 비고에서 반등에 성공했다. 2014~2015시즌을 앞두고 바르셀로나 지휘봉을 잡았다. 엔리케는 바르셀로나에서 루이스 수아레스, 네이마르, 리오넬 메시로 구성된 'MSN' 트리오를 앞세워 구단 역사상 두 번째 트레블을 안겼다. 이후 스페인 대표팀을 거쳐 2023년 여름 PSG에 부임했다.

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PSG에서 성공적인 감독 경력을 이어갔다. 그는 리그 우승 2회, 쿠프 드 프랑스 2회 우승을 포함해 PSG이 오랜 염원이었던 유럽챔피언스리그 우승까지도 이끌었다. 트레블과 함께 세계 최고 명장 중 한 명으로 이름을 올렸다. 2025~2026시즌에는 구단 최초의 유럽챔피언스리그 2연패도 달성했다. 그럼에도 그의 거취에 대한 의문조 제기됐다. 엔리케를 맨유가 원할 수도 있다는 소식이 있었으나, PSG의 끈질긴 구애를 통해 재계약을 체결했다.

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한편 다른 선수들도 PSG와 재계약을 체결했다. 루카스 베랄두, 세니 마율루, 주앙 네베스, 윌리안 파초가 2031년까지 계약을 연장했다. 파비안 루이스도 2028년까지 계약 기간을 늘렸다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com