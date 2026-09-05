"17세 초신성 등장에 韓 축구 대환호" 2009년생 안주완, K리그 최연소 멀티골 기록 경신…'17세4개월21일'

안주완. 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]'제 이름을 기억해 주세요.' 2009년생 초신성 안주완(17·서울 이랜드)이 K리그 역대 최연소 멀티골 기록을 갈아치웠다.

안주완은 지난 4일 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드 원정경기에서 홀로 두 골을 터뜨리며 2대0 완승을 이끌었다. 전반 45분 에울레르의 크로스를 정확한 헤더로 연결하며 선제골을 가른 안주완은 전반 추가시간 4분 그림같은 오른발 감아차기 슈팅으로 추가골을 뽑았다.

2009년 4월14일생인 안주완은 17세4개월21일의 나이로 K리그 최연소 멀티골 기록을 새롭게 작성했다. 종전 최연소 멀티골 기록인 이현승의 17세7개월15일을 약 3개월 앞당겼다. 이현승은 20년 전인 2006년 7월 전북 소속으로 제주와의 삼성하우젠컵에서 멀티골을 기록했다. K리그에선 양민혁(당시 강원)이 2024년 7월 제주전에서 세운 18세3개월10일이 최연소 멀티골 기록이었다.

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고등학교 2학년인 올해 프로에 데뷔한 안주완은 최연소 출전 및 최연소 득점 기록을 줄줄이 갈아치우고 있다. 지난 3월 21일 천안 원정에서 16세11개월7일의 나이로 K리그2 최연소 출전 기록을 세웠고, 7월24일 천안을 상대로 데뷔골을 쏘며 K리그 통산 최연소 득점 기록을 세웠다.

사진제공=한국프로축구연맹

K리거 출신 안성남 이랜드 코치의 아들인 안주완은 경기 후 "요즘 팀이 매번 선제골을 허용하고 승리도 잘 못 했는데, 오늘은 골도 먼저 넣고 무실점 승리를 해서 정말 기쁘다"라고 소감을 말했다.

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3경기만에 승전고를 올린 이랜드는 13승6무5패 승점 45점으로 선두 수원 삼성(승점 47)을 승점 2점차로 추격했다. 이날 K리그 통산 23번째로 100승을 달성하며 겹경사를 맞이한 김도균 이랜드 감독은 "정말 중요한 원정경기였는데 선수들이 준비한 대로 잘 해줬다. 우리가 원하던 득점이 전반에 만들어졌고 실점 없이 끝내서 선수들에게 고맙다는 얘기하고 싶다. 중요한 경기에서 승점 3점 얻게 돼서 기쁘다"라고 말했다.

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이랜드는 오는 12일 수원과의 맞대결을 앞두고 '막내'의 맹활약에 분위기를 한껏 끌어올렸다. 수원은 6일 홈에서 충남아산을 상대한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com