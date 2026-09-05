양민혁 이럴 수가! 임대 떠나자마자 부상 아웃…"토트넘의 큰 실수" 잃어버린 시간 만회 사활

양민혁. 사진=KVC 베스테를로

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 양민혁이 임대를 떠나자마자 부상을 당한 것이 뒤늦게 알려졌다.

영국 스퍼스웹은 5일(한국시각) '양민혁이 세 번째 임대 생활을 시작한 지 얼마 되지 않아 부상 우려를 낳았지만, 심각한 상태는 아닌 것으로 보인다'고 전했다.

현재 토트넘은 올여름 선수단을 대대적으로 개편하면서 유럽 전역에 17명의 선수를 임대 보냈다. 여기에는 라두 드라구신과 케빈 단소, 그리고 굴리엘모 비카리오, 파페 마타르 사르와 같은 1군 선수들도 포함돼 있다. 이외에는 양민혁과 같은 유망주 선수들이 대부분이다.

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양민혁. 사진=KVC 베스테를로

양민혁은 지난 시즌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)에서 한 시즌을 보낸 뒤, 이번 시즌에는 벨기에의 베스테를로로 임대됐다. 양민혁은 시즌 첫 두 경기에서 교체로 출전했지만, 지난달 줄테 바레험과 2-2로 비긴 경기에서는 경기 명단에 포함되지 않았다.

이후 양민혁이 가벼운 부상을 당해 리그 경기에 출전하지 못한 것으로 알려졌다. 다행히도 심각한 부상은 아닌 것으로 보인다. 양민혁은 최근 팀 동료들과 함께 훈련에 복귀했다. 양민혁이 조만간 다시 출전할 수 있을 것이란 뜻이기도 하다.

사진=토트넘 홋스퍼

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양민혁은 지난 시즌 성장이 정체됐다. 토트넘의 판단 미스였다.

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매체는 '토트넘은 지난 1월 양민혁과 관련해 큰 실수를 했다'며 '그는 지난 시즌 전반기 포츠머스 임대 생활에서 인상적인 활약을 펼쳤다. 그러나 토트넘은 임대 기간을 조기에 종료하고, 1월에 그를 코번트리 시티로 보냈다'고 설명했다.

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이는 돌이켜보면 좋지 않은 결정이었다. 양민혁은 프랭크 램파드가 이끌던 코번트리에서 충분한 출전 시간을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 양민혁은 이제 베스테를로에서 잃어버린 시간을 만회해야 한다. 베스테를로에서는 2년 전 루카 부스코비치와 알피 디바인이 성공적인 임대 생활을 보냈다. 이들 모두 토트넘 소속으로 임대 돼 성장의 시간을 가졌다. 양민혁도 이를 계기로 다음 시즌 한단계 나아갈 수 있는 발판을 마련해야 한다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com