[오피셜]"내 어머니를 모욕했다" 상대팬에 손가락욕 날린 귀엥두지, 유럽대회 4경기 출장정지+벌금 7800만원 '철퇴'…팀 동료 그린우드 1경기 출장정지 징계

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[스포츠조선 윤진만 기자]유럽 대회 도중 난투극에 연루된 페네르바체 미드필더 마테우 귀엥두지가 결국 출장정지 중징계를 받았다.

유럽축구연맹(UEFA)은 5일(이하 한국시각), "경기장에 있던 다른 사람을 모욕하고, 관중을 자극하며, 기본적인 품위 있는 행동 수칙을 위반한" 혐의로 귀엥두지에게 유럽 대회 4경기 출장 정지(2경기 유예)와 5만유로(약 7800만원) 벌금형을 내린다고 발표했다.

팀 동료인 공격수 메이슨 그린우드도 "기본적인 품위 있는 행동 수칙 위반"으로 1경기 출장 정지(유예) 및 3만유로(약 4690만원)의 징계를 받았다.

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리옹측도 징계를 받았다. 골키퍼 코치인 안토니오 페레이라는 "심각한 폭행"으로 인해 5경기 출장 정지(2경기 유예) 징계를 받았다. 양 구단은 "일반적이고 기본적인 행동 수칙 위반"으로 5만유로(약 7800만원)의 벌금형이 내려졌다.

귀엥두지는 지난달 27일 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 올랭피크 리옹과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 플레이오프(PO) 2차전 원정경기에서 경기 전후로 리옹팬과 '충돌'했다.

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경기 전 워밍업 과정에서 리옹팬을 향해 가운데 손가락 욕을 날리는 모습이 포착됐다. 아스널 출신인 귀엥두지는 2021년부터 2024년까지 3년간 리옹의 라이벌 구단인 올랭피크 드 마르세유에서 뛰었다. 이에 리옹팬은 귀엥두지에게 야유를 날렸고, 귀엥두지는 참지 못하고 손가락 하나를 들었다.

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귀엥두지는 2대1, 합산 3대2 승리(1차전 1대1 무)로 본선 진출을 확정한 후, 리옹 홈팬을 도발하는 행동을 했다. 상대팬 일부가 펜스를 뜯는 등 분위기가 험악해지자 팀 동료들이 그를 말렸다. 하지만 귀엥두지는 아랑곳하지 않고 그라운드 옆 카메라를 통해 마르세유를 응원하는 문구를 외쳤다.

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소셜미디어에 유포된 영상에는 리옹 유니폼을 입은 한 남성이 터널로 향하던 귀엥두지에게 다가가 시비를 거는 모습이 담겨있다. 이에 경비원과 양 팀 선수들이 개입하며 난장판이 벌어졌다.

귀엥두지는 현지 취재진과의 인터뷰에서 "경기 후에 우리가 원하는 방식으로 축하할 수 없다는 사실이 실망스럽다"며 "관중 6만명이 경기 전부터 가족, 어머니, 자녀를 모욕하는데도 심판측에서 아무도 관중들에게 조용히 하라고 하지 않는 것은 말이 안 된다"라고 분통을 터뜨렸다.

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이어 "프랑스에선 이런 일이 발생하면 관중들에게 조용히 하라고 하거나 경기를 중단시키는 경우가 있다는 것을 알고 있다"며 심판의 대처에 아쉬움을 표했다.

과거 김민재(바이에른 뮌헨)가 활약한 튀르키예 명문 페네르바체는 성명을 통해 "우리 구단은 법무팀을 통해 UEFA의 결정과 그 근거를 검토하고 있다. 부과된 징계에 대해 UEFA 항소위원회에 필요한 중재 및 항소 절차를 진행할 것"이라고 밝혔다.

페네르바체는 이날 승리로 17년만에 UCL 본선에 오르는 기염을 토했다. UCL 리그 페이즈는 오는 9일부터 열린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com