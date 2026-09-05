HERE WE GO 깜짝 폭로, '손흥민 절친' 전부 돈 때문이었나..."목숨 바쳐 뛰었다"→"트라브존스포르와 3배 연봉 인상 합의"

사진=히샬리송 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]히샬리송의 이적이 어떻게 흘러갈지에 관심이 모이고 있다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 5일(한국시각) 영국의 컷오프사이드를 통해 '히샬리송은 세 배의 연봉 제안을 받고 이적을 원한다'고 보도했다.

로마노는 '히샬리송은 토트넘 선수단에서 제외됐고, 그의 미래는 어느 때보다 불확실하다. 히샬리송은 이미 트라브존스포르와 개인 조건에 대해서는 합의를 마쳤다. 트라브존스포르가 제안한 연봉은 그가 토트넘에서 받는 연봉의 세 배에 달한다. 히샬리송은 이적을 원하고 있다. 이미 트라브존스포르의 브라질 선수들, 특히 파비뉴와 이야기를 나눴다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

이어 '토트넘은 현재 히샬리송에 대한 모든 제안을 거절했다. 선수는 이적을 원하며, 다음 단계는 토트넘의 결정에 달렸다. 토트넘은 이미 1500만 파운드와 2000만 파운드 수준의 제안을 거절했고, 더 많은 금액을 요구하고 있다. 앞으로 협상이 어떻게 진행될지 지켜봐야 한다. 다만 히샬리송이 토트넘을 떠날 것은 확실하다. 로베르토 데 제르비도 이를 밝혔기에 그것이 현실이다'고 설명했다.

해리 케인의 대체자로서 토트넘에 합류한 히샬리송은 막대한 이적료를 투입한 것과 달리 토트넘에서 기대 이하의 성과를 거뒀다. 케인의 빈자리를 채우기는 커녕, 한 사람 몫의 활약도 제대로 선보이지 못한 히샬리송이다. 지난 2025~2026시즌 손흥민마저 떠난 토트넘 공격진에서도 활약상이 돋보이지 못했다.

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토트넘은 올여름 데 제르비 감독 체제에서 선수단 개편에 돌입했다. 당초 데 제르비는 히샬리송을 잔류시킬 계획이었다. 하지만 선수의 반복된 이적 요구로 마음을 접었다. 에버턴 이적이 무산된 이후 히샬리송은 개인 SNS를 통해 ''이제 절대로 다른 사람이 내 미래를 결정하게 두지 않겠다고 다짐했다'며 '그동안 정말 많은 힘든 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 내린 결정 때문에 일어난 일들이었다. 압박, 위협, 보복 같은 그 어떤 것도 이제 날 두렵게 하지 못한다. 나는 남아 목숨 바쳐 뛰었다. 그러니 나 역시 항상 토트넘과 이 기간 동안 나와 함께 일했던 모든 분께 보여드렸던 것과 똑같은 존중으로 내 상황을 다뤄주시기를 바란다'고 요구했다.

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다만 히샬리송의 이런 마음이 진심인지는 미지수다. 막대한 연봉 합의 이후 이적 요구가 계속되는 상황, 히샬리송의 입장만을 고려할 수 없는 토트넘은 적지 않은 이적료를 요구 중이다. 토트넘의 리그 등록에서도 제외된 히샬리송이 올여름 떠나는 것은 이미 기정사실화다. 다만 그 끝이 아름다운 마무리가 될 수 있을지는 알 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com