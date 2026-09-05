이강인 방출하자마자 대참사, 유럽 챔피언 경기력 실종...엔리케 작심 발언 "팀, 선수, 나조차도 발전해야"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독도 패배에 대한 아쉬움을 토로했다.

파리 생제르맹(PSG)은 5일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 모나코전 이후 루이스 엔리케 감독의 인터뷰 내용을 공개했다.

엔리케 감독은 "팬들과 같은 심정이다"며 "모나코를 상대로 경기를 주도하려고 노력했다. 그들이 초반부터 강한 압박으로 우릴 압도했다. 경기 초반은 힘들었지만, 전반적으로 우리가 이길 자격도 충분했다. 이해할 수 없지만, 축구란 원래 그런 것이다. 선수들의 경기력에 만족하는 부분도 있지만, 개인적으로나 팀 전체적으로, 그리고 나도 발전해야 할 부분이 있다"고 했다.

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충격적인 결과다. PSG는 5일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 AS모나코와 2026~2027 리그1 3라운드 경기에서 1대2 역전패를 거뒀다. 올 시즌 개막전에서 스타드 렌과 2대2 무승부, 릴과의 경기에서도 2대2 무승부에 그쳤던 PSG는 시즌 첫 승리 대신 패배를 기록하며 리그 순위는 무려 12위까지 추락했다.

챔피언답지 않은 경기력이었다. 전반 31분 마르퀴뇨스의 선제골로 리드를 잡았음에도 불구하고 후반에 무너졌다. 모나코는 후반 13분 플라비우 나지뉴, 후반 27분 스타니스 이둠보의 득점이 연속으로 터지며 경기를 뒤집었다. 반면 PSG는 후반에 한 골도 만회하지 못하며 패배를 지켜봐야 했다.

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이강인과 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라 등 기존 주전들을 대신해 지난 시즌 리그에서 힘을 쏟았던 자원들이 올여름 대거 이탈한 이후 발생할 결과다. PSG는 선수단 개편을 위해 해당 선수들을 내보내고, 대신 마그네스 아클리우슈, 페란 토레스, 미카 고츠 등을 데려와 보강했으나, 아직까지 기대 이상의 성과는 거두지 못하고 있다.

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유럽 챔피언의 모습을 되찾아야 하는 PSG다. 리그1에서 무려 5시즌 연속 우승, 유럽챔피언스리그도 2연패를 달성하며, 유럽 최강 팀의 지위를 높인 PSG다. 하지만 올 시즌은 예상치 못한 시즌 초반 고전과 함께 우려가 커지고 있다. 엔리케 감독도 이 점을 인지하고 선수들과 팀, 그리고 스스로에게도 발전을 강조했다. PSG의 부진, 예상치 못한 난관을 기존 자원들 없이 어떻게 풀어나갈지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com