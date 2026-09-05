[오피셜]'절친' 황희찬은 35초 남기고 떠나버렸지만...울버햄튼 입단 6년 만에 파격 재계약 "우리 구단의 매우 큰 자산"

사진=울버햄튼 유튜브 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬은 떠났지만, 주제 사는 남는다.

울버햄튼은 5일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '주제 사가 울버햄튼과 새 계약을 체결해 2028년 여름까지 팀에 남는다'고 공식 발표했다.

울버햄튼은 '사는 몰리뉴 스타디움에서 6번째 시즌을 맞이했고, 이제 계약의 마지막 해에 있었다. 하지만 이번에 새 계약을 체결해 울버햄튼에서의 출전 기록을 더 추가하게 될 것이다. 사는 2021년 브루노 라즈 감독 체제에서 처음 합류해 훌륭한 첫 시즌을 보냈다. 이후에도 모든 경기들에 나섰으며 2024년 2월 토트넘과 경기 도중 처음으로 주장 완장을 받기도 했다'고 설명했다.

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사진=울버햄튼 SNS 캡처

맷 잭슨 테크니컬 디렉터는 "사는 우리 구단에 있는 동안 자신의 실력을 입증했다. 국가대표 골키퍼이고, 라커룸에서 큰 존재감을 보여주는 인물이다. 우리 구단의 매우 큰 자산이다. 선수 계약 마지막 해에 접어들면 어려움을 겪는 경우가 있다. 하지만 사는 정신적으로 강하고, 꼭 그런 경우는 아니라고 본다. 그렇기에 그는 보상과 안정감을 누릴 자격이 있다"고 밝혔다.

포르투갈 출신의 골키퍼인 사는 포르투와 올림피아코스를 거쳐 2021년 울버햄튼 유니폼을 입었다. 비슷한 시기에 팀에 합류한 황희찬과도 절친한 모습을 보였다. 안정적인 선방 능력과 후방 빌드업 능력을 갖춘 사는 꾸준히 울버햄튼 골문을 지켰다.

사진=BBC 캡처

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2025~2026시즌 울버햄튼과의 재계약을 고민하는 시점에서 사는 벤치로 밀리기도 하는 등 어려운 시간을 보냈다. 팀도 강등이 확정되며, 사가 팀을 떠나게 될 것이라는 전망이 우세했다. 하지만 이번 재계약을 통해 사는 울버햄튼이 다시 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격하기 위한 도전에 힘을 보탤 예정이다.

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한편 사와 달리 함께 팀을 이끌었던 황희찬은 올여름 임대를 통해 울버햄튼을 떠났다. 황희찬은 이적시장 마감 35초 전에 극적으로 성사된 샬케 임대를 통해 오랜만에 분데스리가 무대로 복귀했다. 향후 선택 이적 옵션까지 포함됐기에 황희찬이 울버햄튼으로 돌아올 수 있을지는 장담하기 어렵다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com