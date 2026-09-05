히샬리송 결국 최악의 결말! 감독의 충격 폭로까지 터졌다…깊어지는 '토트넘과 갈등의 골'→탈출구는 사우디뿐

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]히샬리송이 최악의 결말을 맡게 됐다. 토트넘 홋스퍼를 떠나지 못했고, 구단과의 갈등의 골은 깊어지고 있다.

영국 커트오프사이드는 5일(한국시각) '로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 히샬리송과 토트넘 사이의 공개적인 갈등이 계속되는 가운데, 그동안 알려지지 않았던 뒷이야기를 공개했다'고 보도했다.

데 제르비는 최근 기자회견에서 이 상황을 언급하며, 히샬리송이 올여름 초부터 스스로 이적을 추진하기로 결정했다고 주장했다.

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데 제르비는 "내 생각에는 히샬리송은 모든 것을 혼자 결정했다"며 "그는 프리시즌 초에 나와 이야기를 나눴고, 자신의 생각과 바람은 떠나는 것이라고 말했다"고 전했다.

결국 토트넘은 다른 공격수들을 대거 영입했다. 그러면서 데 제르비는 팀을 위해 뛸 열정이 있는 선수만 남겨야 한다고 강조했다. 또한 데 제르비는 구단 수뇌부 차원에서 진행된 히샬리송의 협상에는 자신이 관여하지 않았다고 선을 그었다.

로이터연합뉴스

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데 제르비의 발언은 히샬리송이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 강경한 입장을 담은 성명을 발표한 직후 나왔다.

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앞서 히샬리송은 "지난 몇 년 동안 내가 겪었던 모든 일을 돌아본 끝에 다시는 누구도 내 미래를 나 대신 결정하도록 하지 않겠다고 결심했다"며 "많은 안 좋은 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 결정을 내렸기 때문에 벌어진 일이었다"고 전했다.

AP연합뉴스

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히샬리송은 튀르키예 트라브존스포르로 이적하는 방법이 있었지만, 이마저도 이제는 이적시장이 닫히며 불가능하게 됐다. 히샬리송은 토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수 명단에서도 제외된 상태다. 히샬리송의 미래가 암울해지고 있다. 이제 토트넘을 떠나기 위한 마지막 수단은 사우디아라비아 리그일 것으로 보인다. 그가 유럽에서의 도전을 포기하고 사우디 리그로 떠날지 주목된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com