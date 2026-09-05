"언제 돌아올 수 있을지 잘 모르겠다" 맨유 떠나 인생 역전, 다시 찾아온 위기..."부정맥 수술 받을 예정"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]스콧 맥토미니의 상태가 심상치 않다.

이탈리아의 코리에레 델로 스포르트는 5일(한국시각) '맥토미니는 마음을 굳혔다. 심장 수술을 받기 위해 리버풀로 갈 예정이다'고 보도했다.

코리에레 델로 스포르트는 '맥토미니는 리버풀로 돌아가기로 결정했다. 경미한 부정맥 치료를 위한 수술을 그곳에서 받을 예정이다. 부정맥으로 인해 A매치 기간에는 경기에 출전할 수 없을 것이다. 수술은 아마도 화요일에 진행될 예정이다. 알레그리 감독은 당분간 팀의 핵심인 맥토미니 없이 중원을 재편해야 한다'고 전했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

맥토미니는 한때 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드를 대표하는 유망주였다. 과거 알렉스 퍼거슨 감독의 칭찬을 공개적으로 받을 정도로 뛰어난 잠재력을 가졌다고 평가받기도 했다. 저돌적인 플레이와 피지컬, 많은 활동량을 갖춘 맥토미니는 맨유 1군 데뷔 후 몇 시즌 동안 팀의 주축이 될 자원으로 기대를 받기도 했었지만, 그는 기대 이하의 성장으로 현재는 맨유 벤치 멤버에 머물렀다.

하지만 맨유에서는 꽃이 피지 못했고, 2024년 여름 그는 22년의 맨유 생활을 청산하고 나폴리로 향했다. 나폴리는 맨유에 3000만 유로(약 440억원)를 지급하며 맥토미니 영입에 성공했다. 콘테 체제에서 맥토미니는 핵심으로 자리 잡았다. 안토니오 콘테 감독은 맥토미니를 완전히 탈바꿈했다. 리그를 대표하는 미드필더로 성장시켰다.

AFP연합뉴스

Advertisement

나폴리에서 맥토미니는 두 시즌 동안 팀의 핵심 자원으로 맹활약했다. 특히 2024~2025시즌에는 나폴리의 리그 우승, 수페르코파 이탈리아나 우승을 이끌었고, 세리에A MVP와 올해의 선수로 선정됐다. 2025~2206시즌까지 두 시즌 연속 세리에A 올해의 팀에 선정된 엄청난 활약을 이어갔다.

Advertisement

다만 최근 몸 상태에 문제가 생겼다. 꾸준히 모니터링하던 부정맥 문제로 인해 수술을 피하지 못하게 됐다. 맥토미니는 최근 인터뷰에서 "A매치 휴식기 이후에 언제 돌아올 수 있을지 잘 모르겠다"고 밝혔다. 맥토미니가 부상으로 당분간 결장을 피하지 못하게 되며, 케빈 더브라위너 혹은 안토니오 베르가라가 그 자리를 대체해서 활약해야 하는 입장이다. 나폴리와 맥토미니 모두에게 가장 중요한 건 수술 이후 무사히 그라운드에 복귀하는 것이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com