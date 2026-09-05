이강인 AT 마드리드 선택할 수밖에 없었던 이유...'대인배' 시메오네, '아유 폭발' 제자 감쌌다 "행복했으면 좋겠어"

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[스포츠조선 이현석 기자]제자를 감싼 스승, 디에고 시메오네 감독은 다시 한번 훌리안 알바레스를 지켰다.

스페인의 문도 데포르티보는 5일(한국시각) '시메오네 감독은 산 마메스 스타디움에서 열리는 아틀레틱 클루브와의 경기를 앞두고 언론 앞에 모습을 드러냈다. 훌리안 알바레스는 선수단 명단에 복귀하면서 이번 기자회견에서도 가장 뜨거운 주제였다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 5일 스페인 빌바오의 에스타디오 산 마메스에서 열리는 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 경기를 앞두고 있다. 경기를 앞두고 사전 기자회견에 참석한 시메오네 감독은 여름 이적시장 이후에도 팀에 남게 된 알바레스에 대한 질문 세례를 받아내야 했다.

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알바레스는 올여름 아틀레티코 마드리드 이적시장의 화두였다. 갑작스러운 이적 요청, 바르셀로나행을 공개적으로 요구했던 알바레스는 구단의 극심한 반대, 바르셀로나의 아쉬운 제안 속에 이적이 성사될 수 없었다. 문이 닫히기 직전 아스널 이적 가능성까지 거론됐으나 팀을 옮기는 일은 벌어지지 않았다.

이미 팬들의 마음은 굳게 닫혔다. 알바레스가 처음 명단에 포함됐던 비야레알전, 그를 향한 야유가 경기장을 가득 채울 정도였다. 알바레스는 교체 출전 후 팬들에게 인사도 건네지 못한 채 터널로 향해야 했다. 상황은 아직까지 크게 달라지지 않았다. 다만 시메오네는 알바레스가 아틀레티코 마드리드에서 행복하길 바란다는 마음을 공개적으로 밝혔다.

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시메오네는 알바레스의 현재 심정에 대해 물어보자 "훈련을 아주 잘 받았다. 내일 소집될 예정이며, 빌바오 원정 경기에 참가할 선수단에 포함될 것이다. 그와 모든 동료들이 좋은 활약을 보여주길 기대한다"고 했다. 곧이어 이번 사건에 대해 물어보는 질문에는 "나는 항상 앞만 바라본다. 이제 도전과 가능성이 넘치는 흥미진진한 시즌이 기다린다. 한 경기, 한 경기 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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알바레스가 구단에서 어떻게 다시 상황을 되돌릴 수 있을지에 대한 물음에 시메오네는 단호하게 답했다. 그는 이번 사건이 교훈이 됐을 것이라 강조했다. 시메오네는 "인생은 기회로 가득 차 있다. 이번 일은 훌리안에게 인생의 여러 상황을 조정할 수 있는 기회가 될 수도 있다"며 "우리는 배우는 데 많은 시간을 보내고,, 안타깝게도 판단하는 데에도 많은 시간을 허비한다. 판단을 줄이고 배움에 더 집중해야 한다. 훌리안이 인생에서 내딛는 이 발걸음이 순수한 배움의 과정이라고 믿는다. 내면의 문제를 해결하고, 더 나은 사람이 되어 우리에게 행복한 모습을 보여줄 기회를 갖게 될 것이다. 그가 건강하고 행복하길 바라며, 우리에게 멋진 골들을 안겨주기를 바란다"고 설명했다.

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시메오네는 그간 꾸준히 제자에 대해 공개적으로 쓴소리를 아꼈다. 어떤 선수든 아틀레티코 마드리드 소속일 때는 아낌 없는 애정을 쏟아주는 모습을 보여준 시메오네다. 앙투완 그리즈만을 비롯해 그럴 거쳐간 여러 제자들과 더불어 이강인, 모르텐 히울만 등 신입생들까지 아틀레티코 마드리드를 선택하게 되는 이유 중 하나다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com