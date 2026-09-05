[오피셜]"자랑스러운 한국인" 여축 레전드 조소현, 손흥민 이어 토트넘서 '고유 번호'(128번) 받았다! "스퍼스 역사의 일원"

출처=토트넘 홋스퍼

토트넘 홋스퍼 FC 위민에서 활약하고 있는 여자축구 국가대표 선수 조소현이 인천 서구 왕길동 한 풋살 경기장에서 광고 촬영을 했다. 포즈를 취하고 있는 조소현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.06.14/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'여축 레전드' 조소현(38·핼리팩스 타이즈)이 손흥민(34·LA FC)에 이어 토트넘 고유 번호를 받았다.

토트넘 위민 최초의 한국 선수였던 조소현은 4일(이하 한국시각) 레거시 넘버 128번을 받았다. 토트넘은 지난 3일 남자팀에 이어 여자팀 선수들에게도 토트넘 고유 번호인 레거시 넘버를 부여한다고 발표했다. 토트넘 유니폼을 입고 성인팀 경기에 뛰며 "구단 역사를 함께 쓴" 모든 선수가 대상이다.

조소현은 수원 FMC에서 프로데뷔해 현대제철, 아이낙 고베 레오네사 등을 거쳐 2019년 잉글랜드 클럽 웨스트햄에 입단했다. 입단 2년차인 2021년 임대로 토트넘과 인연을 맺어 2021년부터 2023년까지 2년간 정식 선수로 위민슈퍼리그를 뛰었다. 토트넘 구단은 조소현이 2021년 2월 애스턴빌라전을 통해 데뷔했다고 소개했다. 조소현은 이후 버밍엄시티, 수원FC를 거쳐 지난 2일부터 캐나다 핼리팩스에서 활약 중이다.

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조소현은 여자 축구대표팀 일원으로 A매치 156경기를 뛰어 26골을 넣었다.

사진제공=대한축구협회

남자팀에서 뛴 한국인 선수는 총 2명이 레거시 넘버를 받았다. 2005년부터 2007년까지 토트넘 측면을 책임진 이영표가 709번, 2015년부터 2025년까지 10년간 토트넘에서 전설을 써내려간 손흥민이 805번을 각각 받았다. 2006년생 신성 양민혁(베스테를로)은 2025년 토트넘에 입단했으나 2년째 공식전을 뛰지 못하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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