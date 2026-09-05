4경기 무패 행진 질주! '이승우-티아고 득점' 전북, 포항전 2-0 승리→2위 도약[K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]전북 현대가 포항 스틸러스를 꺾고 4경기 무패 행진을 질주했다.

전북은 5일 전주월드컵경기장에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드 경기에서 2대0으로 승리했다.

전북(승점 42)은 이번 승리로 4경기 2승2무, 무패를 달리며 2위로 도약했다. 반면 포항(승점 35)은 7위로 추락했다.

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분위기 반전이 절실한 두 팀이 격돌했다. 전북은 현대가 더비 승리 이후 2경기에서 다시 2무에 그쳤다. 좀처럼 반등하지 못하는 경기력, 2위권 경쟁을 위한 승수를 쌓지 못하는 상황이었다. 포항 또한 기세를 타야하는 입장이다. 제주전 승리로 리그에서 흐름을 반전시켰으나, 강원전 무승부로 연승 기회를 놓쳤다. 도약을 위해선 승리가 간절한 두 팀이었다.

전북은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 티아고, 2선은 이동준 이승우 이탈로가 자리했다. 3선은 감보아와 이영재가 호흡을 맞췄다. 포백은 김태현 조위제 김영빈 김하준이 구성했다. 골문은 송범근이 지켰다.

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포항은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 원기종 조상혁 황서웅, 중원은 김동진 기성용 니시야 켄토가 호흡을 맞췄다. 수비진은 완델손 전민광 박찬용 어정원이 구축했다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.

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두 팀은 오랜 시간 중원에서 격돌했지만, 문전으로 향하는 위협적인 공격 기회는 쉽사리 나오지 않았다. 첫 번째 유효슈팅이 나온 시점은 전반 38분이었다. 원기종이 상대 골문을 노렸으나, 막히고 말았다. 전반 39분에는 기성용의 슈팅도 골문으로 향했지만 막히며 아쉬움을 삼켰다.

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전북도 전반 43분 홍성민이 앞으로 나온 것을 확인한 이탈로가 장거리 슈팅을 시도했으나, 쉽게 잡히고 말았다. 두 팀은 득점 없이 전반을 0-0으로 마쳤다.

잔잔했던 전반과 달리, 후반에는 상황이 급변했다. 후반 14분 선제골이 터졌다. 우측에서 공을 몰고 전진한 이동준이 중앙으로 전진하자, 이를 놓치지 않은 이승우가 예상치 못한 타이밍에 박스 정면에서 슈팅으로 마무리했다. 골문으로 향한 날카로운 슈팅은 골망을 흔들었다.

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전북은 순식간에 격차를 벌렸다. 후반 16분 홍성민의 킥 미스 이후 박스 정면에서 이승우가 끊어낸 공을 티아고가 곧바로 슈팅으로 마무리했다. 천천히 굴러간 공은 골문 안으로 향했다.

포항도 추격을 위해 공격에 나섰다. 후반 25분 우측에서 전달된 롱패스를 교체 투입된 조르지가 박스 좌측에서 잡았다. 순식간에 박스 안으로 진입한 조르지는 골문 구석을 노렸으나, 송범근의 선방에 막혔다. 후반 30분에는 황서웅이 우측에서 올린 크로스를 주닝요가 헤더로 마무리했으나, 골문 옆으로 향했다.

전북은 추가 득점의 기회를 계속해서 노렸다. 후반 32분 이영재가 박스 정면 먼 위치에서 강력한 중거리 슛을 시도했다. 강하게 골문 구석을 노린 슈팅을 홍성민이 몸을 날려 선방했다. 이어진 코너킥에서 이탈로의 헤더도 골대를 벗어났다.

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포항이 절호의 기회를 놓쳤다. 후반 37분 주닝요와 조르지의 2대1 패스 이후 시도한 슈팅이 골문 안으로 향하지 못했다.

결국 경기는 전북의 2대0 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com