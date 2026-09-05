"경인더비 3승 첫 올킬" FC서울, 라이벌 인천마저 1-0 꺾고 조기우승 카운트다운 돌입…울산은 야고 퇴장 변수 속 제주와 0-0 무승부

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[스포츠조선 윤진만 기자]FC서울이 '경인더비'에서 승리하며 조기우승 가능성을 높였다.

서울은 5일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 인천과의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 상대 자책골로 1대0 승리했다. 이로써 올 시즌 모든 팀을 통틀어 처음으로 5연승을 질주한 서울은 18승5무4패 승점 59점을 기록하며 2위 전북 현대(승점 42)와의 승점차를 17점으로 벌렸다. 앞서 두 번의 경인더비에서 2대1, 1대0으로 승리한 서울은 역사상 처음으로 경인더비 올킬(정규리그 기준)을 기록했다. 인천은 전반 2분 수비수 김건희 초고속 퇴장 불운 속 3경기 연속 무승 늪에 빠졌다. 9승7무10패 승점 26점으로 9위로 내려앉았다.

먼저 기선을 제압한 쪽은 인천이었다. 전반 25초만에 서울 수비수 박성훈의 패스를 차단한 인천의 이동률이 왼발로 때린 슛이 크로스바를 맞고 나왔다. 선제골을 넣기 위해 공격 진영에 에너지를 쏟던 인천이 전반 2분만에 최악의 상황에 놓였다. 전반 3분, 서울의 역습 상황, 이승모가 수비 뒷공간을 향한 침투패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 클리말라가 단숨에 페널티박스 근처까지 접근했다. 그런데 뒤따라오던 김건희가 뒤에서 클리말라의 다리를 걸었다. 주심은 김건희에게 다이렉트 퇴장을 선언했다. 김건희는 바사니(부천, 1분)에 이어 두 번째로 빠른 시간에 퇴장했다. 윤정환 인천 감독은 11분 윙어 이동률을 빼고 수비수 박경섭을 투입했다.

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수적 우위를 안은 서울의 파상공세가 펼쳐졌다. 7분 클리말라의 발리슛은 골대를 살짝 벗어났다. 14분, 인천 골키퍼 김동헌의 패스를 차단한 이승모가 그대로 때린 중거리슛이 김동헌 몸에 맞고 옆으로 흘렀다. 이를 정승원이 잡아 슈팅으로 연결했으나 골대에 맞고 나왔다. 20분 클리말라의 왼발슛은 위력없이 골대를 빗나갔다. 인천도 수비일변도로 나서지 않았다. 21분, 인천 풀백 이주용이 때린 중거리슛이 골대를 벗어났다. 전반은 득점없이 끝났다.

김기동 서울 감독은 하프타임에 박성훈 손정범을 빼고 이한도 문선민을 투입하며 공세를 높였다. 인천도 정치인을 빼고 제르소를 투입했다. 후반 12분, 무고사가 빠지고 김성민이 투입됐다.

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후반 16분, 서울이 행운의 선제골을 터뜨렸다. 문선민이 상대 진영 좌측 대각선 지점에서 파포스트 쪽으로 올린 크로스를 이승모가 오른발 논스톱 패스로 연결한 공이 이주용의 발에 맞고 굴절돼 인천 골문 안으로 향했다. 인천은 이청용의 발리슛이 빗나가며 추격에 실패했다. 페리어, 김영환 투입 효과도 크지 않았다. 경기는 그대로 서울의 1대0 승리로 끝났다.

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같은시각 제주월드컵경기장에서 열린 제주와 울산의 경기도 전반 퇴장이 변수가 될 뻔했다. 전반 31분 울산 공격수 야고가 제주 미드필더 박수빈의 발목을 밟는 심한 반칙으로 다이렉트 퇴장을 당했다. 제주는 상대 퇴장 전후로 총 17개의 슈팅을 쐈지만, 김재우의 슈팅이 골대에 맞고, 네게바의 슛이 골대를 빗나가는 등 득점 불운에 시달렸다. 경기는 그대로 0대0 무승부로 끝났다.

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울산은 승점 1점을 보태는데 그치며 같은 날 포항을 꺾은 전북에 2위 자리를 내줬다. 울산이 승점 41점, 전북이 승점 42점이다. 제주는 승점 39점으로 4위에 머물렀다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com