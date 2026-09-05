'점점 멀어지는 우승' 부산, 하위권 안산에 0-1 충격패→8연속 무승 늪…갈길 바쁜 수원FC는 용인과 1-1 무승부[K리그2 리뷰 종합]

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[스포츠조선 윤진만 기자]부산 추락엔 날개가 없다.

조성환 감독이 이끄는 부산은 5일 부산구덕운동장에서 열린 안산과의 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드에서 0대1로 패했다. 부산은 2연패 및 8연속 무승(2무 6패) 늪에 빠지며 11승5무8패 승점 38점으로 6위에 머물렀다. 한 경기 덜 치른 선두 수원 삼성(승점 47)와의 승점차가 더 벌어질 가능성이 생겼다. 안산은 7월 수원을 꺾은 데 이어 강호 부산마저 꺾는 자이언트 킬링을 선보였다. 6승4무14패 승점 22점으로 15위로 점프했다.

안산은 0-0 팽팽하던 전반 30분 연습 상황에서 말론이 김인성의 패스를 받아 상대 박스 밖 우측 대각선 지점에서 때린 왼발슛이 그대로 골망에 꽂히며 앞서나갔다. 부산은 남은 시간 손휘, 크리스찬 등을 앞세워 뒤집기를 노렸으나 끝내 득점에 실패했다.

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갈길 바쁜 수원FC는 용인 원정에서 1대1로 비기며 2위 탈환에 실패했다. 전반 추가시간 7분 비티뉴에게 선제골을 내준 후반 24분 마테우스 바비의 동점골로 승점 1점을 획득했다.

수원FC는 이날 승점 1점을 보태 승점 44점으로 3위를 지켰다. '에이스' 프리조는 전반 17분 용인 골키퍼 황성민과 충돌 후 머리를 다쳐 의식을 잃고 병원으로 긴급 후송됐다. 황성민 역시 어지러움 증세로 교체됐다.

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김해와 전남은 김해종합운동장에서 열린 경기에서 킥오프 후 전반 35분까지 2골씩 주고받는 난타전을 벌인 끝에 2대2로 비겼다. 16위 전남(승점 20)의 연승 행진은 2경기에서 끊겼다.

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천안과 화성은 천안종합운동장에서 1대1 무승부를 기록했다. 천안(승점 22)은 14위에 머물렀고, 화성(승점 40)은 5위에 위치했다.

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6일 수원월드컵경기장에서 수원과 충남아산, 김포솔터축구장에서 김포와 성남이 각각 격돌한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com