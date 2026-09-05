'제2의 이강인' 김민수 깜짝 호평 등장...구단 역대 이적료 2위 이유 있었다, 여름 영입 중 최고 평점 "창의적인 미드필더 역할 해내는 중"

사진=김민수 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]김민수에 대한 호평이 끊이지 않고 있다.

영국의 글래스고월드는 5일(한국시각) '레인저스 이적 시장 평가: 데릭 매키니스 감독의 레인저스 혁명을 이끌 14명의 영입 선수 분석이다'라며 레안저스의 상황을 조명했다.

글래스고월드는 '매키니스 감독의 팀에는 총 14명의 선수가 합류했다. 국내 리그와 유럽 무대에서 다소 불안한 출발을 보인 가운데, 이들 중 눈에 띄게 제 기량을 발휘한 선수는 거의 없다'고 전했다.

Advertisement

사진=김민수 SNS 캡처

다만 김민수에 대한 평가는 달랐다. 글래스고월드는 김민수 영입에 10점 만점에 7점, 팀 내 신입생 중 가장 높은 점수를 주며 '레인저스는 공격적인 성향의 창의적인 미드필더를 간절히 원했다. 김민수가 그 역할을 훌륭히 해낸 것으로 보인다. 그는 첫 두 경기에서 활발한 모습을 보여줬고, 득점을 기록하지 못한 것을 아쉬워하고 있다'고 평가했다.

김민수는 지난달 27일 레인저스로 이적했다. 4년 계약, 이적료가 무려 1000만 유로다. 레인저스 구단 역사상 두 번째로 높은 금액을 지불하고 데려온 대형 유망주다. 이미 잠재력은 지로나 유소년 팀 시절부터 인정받았다. 이른 시점에 지로나 B팀에 올랐고 2024~2025시즌 이미 스페인 프리메라리가 데뷔에 성공했다.

사진=김민수 SNS 캡처

Advertisement

2025~2026시즌 당시 안도라에서 임대를 통해 출전 경험까지 쌓은 김민수는 지로나의 핵심 멤버로 여겨졌으나, 레인저그사 바이아웃을 지불하는 구애 끝에 영입에 성공했다. 공격형 미드필더와 윙어를 모두 소화하는 김민수를 레인저스는 공격진에서 창의성을 발휘할 자원으로 여겨 데려왔다. 김민수는 데뷔전부터 선발로 출전해 인상적인 활약을 펼쳤다. 두 번째 경기였던 폴커크전에서도 골대를 맞추는 등 공격에서 돋보였다.

Advertisement

영국의 BBC는 '레인저스가 더 위협적인 팀이었고, 김민수가 그 중심에 있었다. 뛰어난 데뷔전을 마쳤다'고 호평했다. 레인저스 뉴스는 '김민수는 레인저스 데뷔전에서 날카로운 볼 터치, 깔끔한 드리블, 커티스와의 멋진 연계 플레이를 선보이며 강렬한 인상을 남겼다'고 했다.

Advertisement

시작부터 호평이 쏟아진 김민수는 레인저스에서 첫 시즌을 훌륭하게 마치는 것이 중요할 수밖에 없다. 5일 오후 11시 홈에서 마더웰을 상대로 시즌 첫 공격포인트를 신고할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com