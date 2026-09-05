[오피셜]'AT 마드리드 7번' 이강인, 또 공격포인트 터질 준비 완료...빌바오 원정 선발 출격, '이적 실패' 알바레스 교체 명단 포함

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드 7번 이강인이 선발로 출격한다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 오후 11시 스페인 빌바오의 에스타디오 산 마메스에서 열리는 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 경기를 앞두고 있다.

이강인도 선발 출격한다. 아틀레티코 마드리드는 4-4-2 포메이션으로 나선다. 최전방에 아데몰라 루크먼과 이강인, 중원은 알렉스 바에나, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 줄리아노 시메오네가 자리한다. 포백은 알레한드로 그리말도, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 마르코스 요렌테가 구성한다. 골문은 얀 오블락이 지킨다.

Advertisement

아틀레티코 마드리드에서의 시작이 좋은 이강인이다. 개막전에서는 교체 출전임에도 불구하고 번뜩이는 결승골을 터트려 곧바로 데뷔골을 신고했다. 두 번재 비야레알과의 경기에서도 왼쪽과 오른쪽을 오가며 위협적인 장면으로 여러 차례 선보인 이강인이다. 3라운드도 마찬가지였다. 이강인은 알렉스 바에나의 득점을 돕는 날카로운 패스로 수비를 허물며 이적 이후 첫 도움을 신고했다.

AFP연합뉴스

빌바오 원정을 앞둔 이강인은 훈련에서 최고조의 컨디션을 자랑했다. 아틀레티코 마드리드 공식 SNS는 3일 이강인의 훈련 영상을 공개했다. 해당 영상에서 이강인은 엄청난 개인기로 모르텐 히울만을 드리블 돌파하는 모습을 선보였다. 이후 동료와 패스를 주고받으며 슈팅까지 이어갔다. 팬들은 해당 영상을 접하고 감탄했다. 일부 팬들은 "정말 대단해"라며 호평을 남겼다.

Advertisement

이강인 외에도 화제의 인물이 있다. 훌리안 알바레스가 교체 명단에 이름을 올렸다. 갑작스러운 이적 요청, 바르셀로나행을 공개적으로 요구했던 알바레스는 구단의 극심한 반대, 바르셀로나의 아쉬운 제안 속에 이적이 성사될 수 없었다. 디에고 시메오네 감독은 "훈련을 아주 잘 받았다. 내일 소집될 예정이며, 빌바오 원정 경기에 참가할 선수단에 포함될 것이다. 그와 모든 동료들이 좋은 활약을 보여주길 기대한다"고 했는데 명단에 포함됐다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com