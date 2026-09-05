'충격, 벌써 겨울 시장 이적 타깃이라고' 이강인의 아틀레티코 절친 알렉스 바에나, EPL 3팀이 점찍었다..'아틀레티코, 제2의 알바레즈 사태 발생하나'

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their first goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 소속 클럽 스페인 아틀레티코 마드리드에 다시 비상이 걸릴 소식이다. 아틀레티코 구단은 이번 여름 이적시장에서 아르헨티나 국가대표 훌리안 알바레즈 때문에 홍역을 앓았다. 그가 라이벌 FC바르셀로나 이적을 강력하게 원했고, 아틀레티코 구단은 막았다. 결국 계약 기간이 4년 남은 알바레즈는 어쩔 수 없이 아틀레티코에 잔류한 상황이다. 이런 가운데 아틀레티코의 차세대 에이스 알렉스 바에나가 다른 클럽들의 레이더에 걸렸다고 한다. 오는 겨울 이적시장을 앞두고 이미 잉글랜드 프리미어리그 클럽들이 바에나를 차지하기 위해 움직이고 있다는 것이다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Malaga - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 19, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena scores their second goal from a free-kick REUTERS/Thomas Peter

Atletico Madrid's Spanish forward #10 Alex Baena (L) celebrates with teammates Atletico Madrid's Argentine forward #20 Giuliano Simeone (C) and Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee after scoring their second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

영국 매체 '코트오프사이드'의 보도에 따르면 애스턴 빌라, 맨체스터 시티, 뉴캐슬 유나이티드가 스페인의 2026년 북중미월드컵 우승 주역 중 한 명인 바에나를 예의주시하고 있다. 만 25세의 바에나는 북중미월드컵에서 악착 같은 수비와 폭넓은 움직임으로 스페인 우승에 알토란 같은 역할을 했다. 또 그는 이번 시즌 라리가에서 이강인과 함께 아틀레티코 공격을 이끌고 있다. 바에나는 하루가 다르게 성장하고 있는 중이다. 그는 아틀레티코와 2030년 6월까지 계약돼 있다.

아틀레티코 구단이 바에나를 헐값에 내줄 리는 거의 없어 보인다. 영국 매체는 아틀레티코는 알바레즈에게 취했던 전략과 유사하게 그에 대한 모든 제의를 거절할 가능성이 높다고 예상하고 있다. 하지만 알바레즈는 끊임없이 다른 빅클럽 이적을 시도할 것이다. 또 아틀레티코 구단도 알바레즈를 대체할 선수가 등장할 경우 그에 대한 전략을 달리 가져갈 수 있다. 바에나에 대한 판단도 마찬가질 것이다.

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Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Malaga - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 19, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena, Alejandro Grimaldo and Marc Pubill celebrate with the World Cup trophy before the match REUTERS/Thomas Peter

프리미어리그 팀들은 이번 여름 이적시장에서 보여준 것처럼, 선수 영입에 돈을 아낌없이 투자하고 있다. 다른 유럽 빅리그인 스페인, 이탈리아와 큰 차이를 보인다. EPL은 이번 여름에만 선수 영입에 투자한 총 지출액이 34억9000만파운드로 역대 여름 이적시장 지출 기록을 경신했다.

북중미월드컵을 통해 검증을 마친 바에나는 EPL 클럽들이 탐을 낼만하다. 2001년생인 바에나의 현재 시장가치는 3970만유로다. 그는 이번 시즌 리그에서 이미 3골-1도움을 기록 중이다. 매 경기 공격포인트를 기록하고 있다. 그는 2025년 7월, 비야레알에서 아틀레티코로 이적료 4200만유로에 이적했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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