'K리그 최연소 득점→최연소 멀티골' 서울E 초신성 안주완 "이제 최연소 해트트릭 해봐야죠"[인터뷰]

사진제공=서울 이랜드

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"이제 최연소 해트트릭까지 해봐야죠."

'고2 골잡이' 안주완(17·서울 이랜드)의 당찬 소감이었다. 안주완이 또 한번 새로운 역사를 썼다. 안주완은 4일 청주종합운동장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 멀티골을 쏘아올렸다. 안주완의 활약 속 이랜드는 2대0 완승을 거뒀다. 9경기 무패(5승4무)를 이어간 이랜드는 승점 45점으로 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 김도균 감독은 커리어 통산 100승에도 성공했다.

7월24일 천안시티전에서 17세3개월10일의 나이에 데뷔골을 넣으며 K리그 최연소 득점 기록을 새로 쓴 안주완은 이날 17세4개월21일에 멀티골을 터뜨리며 역대 최연소 멀티골 기록까지 세웠다. 전북 현대의 이현승이 2006년 7월 당시 삼성하우젠컵 제주전에서 세운 K리그 최연소 멀티골 기록인 17세7개월15일을 약 3개월 앞당겼다.

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리그 기준으로는 더욱 빠르다. 앞선 기록은 강원FC의 양민혁이 갖고 있었다. 그는 2024년 7월 제주와의 K리그1 경기에서 18세3개월10일의 나이에 멀티골을 터뜨렸다. 안주완은 1년 가까이 기록을 줄였다. 안주완은 "기록에 대해 전혀 몰랐다. 끝나고 주변에서 알려줘서 알았다"고 웃었다.

느낌이 좋았다. 안주완은 "요즘 골을 못넣어서 '진짜 넣어야지' 하고 다짐하고 있었다. 생각해보니 천안전이 데뷔하고 여섯번째 경기였다. 이번 충북청주전이 천안전 이후 여섯번째 경기여서 골 넣을때가 됐다 싶었다. 진짜 넣었다"고 했다.

사진제공=서울 이랜드

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안주완의 클래스를 보여준 두 골이었다. 안주완은 전반 45분 에울레르의 크로스를 뛰어들며 헤더로 마무리했다. 안주완은 "사실 커리어에서 헤더골이 거의 없었다. 그래서 헤더골을 넣고 싶었는데, 그동안 헤더 못한다고 했던 사람들한테 자랑하겠다. 특히 골 못넣는다고 놀린 박재용형한테 하겠다"고 했다.

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두번째 골은 더욱 놀라웠다. 전반 49분 왼쪽에서 볼을 잡은 안주완은 수비 한 명을 제친 후 과감한 오른발 슈팅을 때렸다. 볼은 멋진 궤적을 그리며 충북청주 오른쪽 위 골문 구석을 뚫었다. 안주완은 "때렸는데 궤적이 보이더라. 너무 오랜만에 그런 슈팅을 찼다"고 했다.

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데뷔골을 넣고 제대로 하지 못한 세리머니도 선보였다. 생일이 4월14일인 안주완은 손가락으로 1과 4를 만들어 가슴에 펼쳤다. 안주완은 "친구랑 같이 만들었다"고 웃었다. 데뷔골 당시 인터뷰보다 말도 좀 는 모습이었다. 안주완은 "아무에게도 안배웠는데요?"라며 머리를 긁적였다.

빼어난 활약에 커피를 사라는 형들의 요구가 더욱 강해졌다. 안주완은 단호했다. 안주완은 "나는 용돈을 받으며 생활한다. 안사는게 아니라 못사는거다. 그렇게까지는 못한다"고 미소지었다.

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최연소 득점 역사를 바꾸고 있는 안주완의 시선은 최연소 해트트릭으로 향해 있다. 현재 기록은 2005년 5월 광주 상무와의 경기에서 당시 FC서울 소속이던 박주영이 세운 19세10개월8일이다. 아직 시간이 남아 있는만큼 충분히 가능하다. 물론 더 큰 목표는 승격이다. 안주완은 "승격이면 해트트릭과 바꿀 수 있다"고 했다.

제법 프로티가 나는 안주완은 사회생활 스킬도 늘었다. "이건 꼭 넣어주셔야 한다"고 입을 연 안주완은 "감독님 100승을 축하드린다. 기회 주셔서 경기에 많이 나설 수 있었고, 그래서 발전할 수 있었다. 감사하다"고 했다. '누가 시킨거 아니냐'는 질문에 "내 마음에서 우러나온 말"이라고 씩 웃었다.

청주=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com