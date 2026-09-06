'아, 골대가 야속해!' 절정의 폼 이강인, 아쉽게 날아간 2호골 찬스, 거친 태클로 '1호 경고'…아틀레틱전 전반 0-0 마무리

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골대에 맞힌 이강인 슈팅 장면.

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[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 아틀레틱전에서 골대를 맞히는 등 라리가 무대에서 특유의 천부적인 재능을 유감없이 발휘하고 있다.

이강인은 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 선발 출전해 전반 3분만에 날카로운 슈팅으로 골대를 때렸다. 아틀레티코는 이강인, 율리안 시메오네, 알렉스 바에나 등의 슛이 잇달아 빗나가면서 전반을 득점없이 0-0 동점으로 마쳤다. 이강인은 전반 39분 상대 진영에서 한 발 늦은 태클로 경고를 받았다. 등번호 7번 이강인은 후반 시즌 2호골을 노린다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 정통 스트라이커를 두지 않는 제로톱 전술을 가동했다. 이강인과 알렉스 바에나가 골을 노리는 위치인 전방에 포진했다. '도련님' 율리아노 시메오네, '본체' 파블로 바리오스, 모르텐 히울만, 아데몰라 루크만이 미드필더진에 늘어섰다. 마르코스 요렌테, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 알레한드로 그리말도가 포백을 구성했다. 얀 오블락이 골문을 지켰다. 이적 파동 끝에 잔류가 확정된 공격수 훌리안 알바레스는 교체명단에 포함됐다.

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아틀레틱은 이나키 윌리암스를 톱에 세우고, 니코 윌리암스, 오이한 산셋, 로베르트 나바로로 공격 2선을 구축했다. 베나트 게레나바레나, 이니고 루이스 데 갈라레타가 중원 듀오를 꾸렸고, 헤수스 아레소, 예라이 알바레스, 아이메릭 라포르트, 유리 베르치체가 포백을 만들었다. '월드컵 우승 수문장' 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반, 이강인의 몸상태는 가벼워 보였다. 경기 초반 아틀레틱이 강도높은 전방 압박 전술을 구사했다. 활로를 찾지 못하던 아틀레티코는 이강인의 한 방으로 전세를 단번에 역전했다. 역습 상황에서 상대 박스 우측에서 바리오스의 패스를 받은 이강인은 마크맨 베르지체를 단숨에 제치고 파포스트를 향해 오른발 슛을 날렸다. 이강인의 발을 떠난 공은 왼쪽 돌대에 맞고 골문 안으로 향할 것으로 보였지만, 데굴데굴 굴러 오른쪽 골대 밖으로 살짝 벗어났다. 이강인은 아쉬움에 손으로 얼굴을 감싸쥐었다.

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7분, 시메오네가 페널티 박스 가장자리에서 쏜 슛은 골대를 벗어났다. 아틀레티코가 계속해서 상대 골문을 위협하고 있다. 아틀레틱의 전력도 만만치 않았다. 8분, 요렌테가 니코의 헤더를 몸으로 막았다. 아틀레틱은 거듭 코너킥 기회를 잡았지만, 공중볼 싸움에서 밀리며 선제골을 기록하지 못했다.

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18분, 아틀레틱이 절호의 선제골 찬스를 잡았다. 페널티 박스 안에서 흘러나온 공을 잡은 산셋의 왼발 슛이 옆그물을 흔들었다.

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아틀레티코가 다시 반격에 나섰다. 24분, 이강인이 상대 파이널 서드 지역에서 감각적인 터닝 패스로 바에나에게 완벽한 기회를 열어줬다. 공을 잡은 바에나가 마음 놓고 슈팅을 날렸지만 골키퍼 선방에 막혔다. 25분, 무더운 날씨를 고려해 수분 섭취 휴식 시간이 주어졌다.

이강인은 전반 39분 상대 진영에서 베르치체를 향한 한 발 늦은 태클로 시즌 1호 경고를 받았다. 1분 뒤, 상대 진영 페널티 박스 외곽 우측에서 가운데로 파고든 뒤 전매특허인 왼발 감아차기 슈팅을 날렸으나 골대를 살짝 벗어났다. 전반 막판 아틀레틱 핵심 수비수 예라이가 부상으로 경기장을 빠져나갔다. 변수다. 전반은 그대로 득점없이 0-0으로 끝났다. 역시 세계적인 리그인 라리가에는 만만한 팀이 없다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com