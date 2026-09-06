[오피셜]'기적의 탈출' 황희찬, 96년생 절친 김민재와 코리안더비 아쉽게 무산…뮌헨전 명단 제외, KIM은 교체명단

출처=샬케04 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]이적시장 마감 직전 극적으로 탈출구를 찾은 '황소' 황희찬(30)의 초고속 데뷔전은 성사되지 않았다.

황희찬은 6일 새벽 1시30분 독일 겔젠키르헨 벨틴스 아레나에서 열리는 '디펜딩 챔프' 바이에른 뮌헨과의 2026~2027시즌 독일분데스리가 2라운드에서 명단에 들지 못했다.

구단측은 지난 2일 여름 이적시장 마감을 35초 남겨두고 울버햄튼의 황희찬을 극적으로 영입했으나, 오랜기간 공식전에 출전하지 못한 황희찬의 몸상태가 아직은 정상이 아니라고 설명한 바 있다.

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출처=샬케04 SNS 캡쳐

이에 따라 황희찬의 데뷔전은 이르면 12일 우니온 베를린과의 3라운드까지 미뤄졌다. 그 다음 경기는 21일에 열리는 엘베스베르그전이다.

샬케는 무사 실라를 최전방에 세우고, 데얀 류비치치, 아딜 아우치체를 공격 2선에 배치했다. 베테랑 에딘 제코는 교체명단에 포함됐다.

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개막전에서 선발 출전한 김민재는 이날 교체명단에 포함됐다. 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈를 병행해야 하는 빡빡한 일정을 고려한 로테이션으로 풀이된다. 다요 우파메카노와 요나탄 타가 센터백에서 호흡을 맞춘다.

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리그 최고의 스타 해리 케인, '에이스' 마이클 올리세도 선발이 아닌 교체명단에 이름을 올렸다. 이스마엘 사이바리, 루이스 디아스, 나다니엘 브라운, 레나르트 칼이 공격진에 포진했다.

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승격팀 샬케는 개막전에서 아우크스부르크에 0대3으로 완패했다. 뮌헨은 슈투트가르트를 상대로 5대1 대승했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com