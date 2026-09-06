손흥민 뛰던 팀 맞나? 이보다 더 최악일 수 없다! '5600억 투자' 토트넘, 개막 3경기 연속 승리 실패 대굴욕...노팅엄전 0-0 무승부

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]이보다 더 최악일 수는 없다. 토트넘의 시즌 초반이 바닥을 찍고 있다.

토트넘은 6일(한국시각) 잉글랜드 노팅엄의 더 시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드에서 0대0으로 비겼다.

토트넘에게는 최악의 현실이다. 개막 이후 3경기 연속 승리가 없다. 지난 시즌 극적으로 로베르토 데 제르비를 선임하고 강등 위기를 모면한 토트넘은 올여름 확실하게 달라지겠다는 각오를 이적시장 행보로 보여줬다. 엄청난 투자를 감행했다. 얀 폴 판헤케, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우 등을 영입하며 무려 3억 450만 파운드(약 5600억원)를 지출했다.

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이외에도 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 오마르 마르무쉬 등 자유계약이나 임대로 데려온 선수들도 있었다. 하지만 시즌 성과는 기대 이하다. 개막 이후 승리가 없다. 승점 조차 얻지 못한 토트넘은 시즌 초반을 하위권에서 시작하는 모습이다.

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토트넘은 오마르 마르무시가 최전방, 2선은 마티스 텔, 코너 갤러거, 사비우가 구성했다. 3선은 로드리고 벤탄쿠르, 산드로 토날리, 수비진은 데스티니 우도기, 미키 반 더 벤, 얀 폴 반 헤케, 페드로 포로가 자리했다. 골문은 안토닌 킨스키가 지켰다.

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노팅엄은 올라 아이나와 자이르 쿠냐, 제임스 매카티, 니콜라 밀렌코비치, 모건 깁스-화이트, 단 은도예, 리암 델랍, 슐라거, 니코 윌리엄스, 무릴로, 마츠 셀스가 선발 명단에 올랐다.

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초반부터 토트넘이 잘 풀리지 않았다. 전반 17분 역습 상황에서 수비 견제를 뚫고 기회를 잡은 마르무시의 슈팅이 골문을 벗어났다. 전반 43분에는 모건 깁스-화이트의 슈팅을 킨스키가 막으며 극적으로 위기를 넘겼다. 전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마무리했다.

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후반부터 경기가 뜨거워졌다. 후반 10분 판더펜의 헤더가 골대 옆으로 향하며 득점 기회를 놓쳤다. 노팅엄이 선제골 기회를 잡았다. 후반 20분 수비 뒷공간을 파고들어 간 윌리엄스, 롱패스를 잡고 그대로 슈팅까지 연결했다. 킨스키의 몸에 맞은 공은 골라인을 넘었다. 하지만 이전 상황에서 오프사이드가 지적되며 득점으로 인정되지 못했다.

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토트넘은 기회를 계속 놓쳤다. 후반 26분 돌파 이후 박스 좌측에서 기회를 잡은 마르무시, 하지만 슈팅은 골문이 아닌 관중석으로 향하고 말았다. 토트넘은 후반 29분 텔을 빼고, 미하일로 무드리크까지 투입하며 공격을 시도했다. 후반 43분 우측에서 올라온 크로스를 도미닉 솔란케가 헤더로 마무리했지만, 높게 뜨고 말았다.

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결국 경기는 0대0 무승부로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com