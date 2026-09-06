"6000억은 어따 쓴거야" 졸전 펼친 데 제르비의 '정신승리', 52년만의 불명에 기록에도 "경기력·태도·정신력 좋았다

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[스포츠조선 윤진만 기자]반등에 실패한 토트넘 홋스퍼의 로베르토 데 제르비 감독이 노팅엄포레스트전 경기력에 대한 만족감을 표했다.

토트넘은 5일(한국시각) 영국 노팅엄 시티 그라운드에서 열린 노팅엄과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드 원정경기에서 득점없이 0대0으로 비겼다. 90분 동안 상대와 똑같은 12개의 슈팅을 때렸지만, 유효슛은 단 한 개도 없는 졸전을 펼쳤다. 토트넘은 이날 무득점 경기로 인해 개막 후 무득점 행진이 3경기째 이어졌다. 1974~1975시즌 이후 무려 52년만의 '오명'이다. 여름 이적시장에서 에버턴 이적을 거부했다는 이유로 리그 스쿼드에서 제외된 히샬리송의 공백이 느껴질 정도로 공격진의 무딘 창은 안타까움을 자아냈다. 히샬리송은 지난 2025~2026시즌, 팀에서 가장 많은 12골을 넣었다.

연패 후 이날 무승부로 3경기 연속 무승을 질주한 토트넘은 1무 2패 승점 1점으로 17위에 위치했다. 17위는 지난 두 시즌 토트넘의 최종 순위다. 가까스로 잔류한 후 여름 이적시장에서 6000억원 이상을 쏟아부어 전력을 강화했지만, 지금까진 틀린그림을 찾을 순 없다.

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하지만 데 제르비 감독은 토트넘팬의 반응과 다르게 "만족스럽다"라고 자평했다. 그는 경기 후 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서 "결과는 실망스럽지만 경기력은 매우 만족스러웠다. 지난 목요일이 팀이 처음으로 전체 훈련을 한 날이었으니 이는 당연한 결과라고 생각한다. 마지막 패스나 결정력 부분은 개선할 여지가 있다. 공격 진영에서 더 나아진다면, 뛰어난 선수들을 보유하고 있기 때문에 많은 골을 넣을 수 있을 것"이라고 소감을 말했다. 이어 "볼 점유율이 높았고, 해결 방안도 찾았다. 파이널 서드에서 더 나아질 수 있다고 생각한다"라고 긍정적으로 평했다.

영국공영방송 'BBC'와의 인터뷰에서도 "경기력 측면에서 (우리 팀이)매우, 매우 자랑스럽다. 선수들이 이렇게 투지 넘치는 모습을 보여주는 것을 보니 정말 기쁘다. 실점을 허용하는 위험한 플레이를 하지 않았다"라고 말했다. "지난 목요일부터 훈련을 시작했지만, 선수들은 10분을 뛰든, 20분을 뛰든, 90분을 뛰든 정신력, 태도, 행동 면에서 매우 훌륭한 모습을 보여줬다. 이것이 바로 우리 팀의 방식이고, 선수들의 뛰어난 자질이다. 이제 우리는 축구의 모든 면에서 발전하고 향상시켜야 한다"라고 했다. 이어 "우리의 목표는 승리, 승리, 또 승리이다. 선수들이 침착함을 유지하고 자신감을 잃지 않도록 노력해야 한다"라고 했다.

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토트넘은 후반 16분 일찌감치 윙어 사비우, 레프트백 데스티니 우도기를 벤치로 불러들였다. 데 제르비 감독은 이런 결정에 대해 "의료진의 요청으로 두 선수를 교체해야 했던 상황이 안타깝다. (교체돼 들어간)모하메드 쿠두스와 앤디 로버트슨이 아주 잘해줬지만, 그 시점에 두 장의 교체카드를 썼던 것은 좋지 않았다. 경기 흐름이나 균형이 조금 깨진 것 같다. 하나 사비우에게 부상을 입히는 위험을 다시 감수할 수는 없었다. 그는 우리에게 매우 중요한 선수이고, 그건 우도기도 마찬가지다"라고 했다. 임대생 미하일로 무드리크도 후반 교체로 데뷔전을 치렀다. 임팩트는 없었다.

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부상자가 많은 스쿼드에 대해선 "우린 온 더 볼, 오프 더 볼 상황에서 모두 조직력을 포함한 축구의 모든 부분에서 발전해야 한다. 오늘 수비는 좋았다"며 "우린 아주 훌륭한 선수를 영입했지만, 풋볼매니저 게임처럼 그 이름만으로 팀을 만들 순 없다"라며 현실적인 고충을 털어놨다. 6000억원 이상을 들여 선수를 영입한 것이 반드시 전력 강화로 이어지진 않는다는 것이다.

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후반 20분, 토트넘은 선제골을 허용했다. 수비 뒷공간을 파고든 모건 깁스-화이트가 골문을 비우고 달려나온 토트넘 골키퍼 안토닌 킨스키를 피해 오른발 크로스를 시도했다. 공은 킨스키의 몸에 맞고 높이 솟구쳐 골문 방향으로 날아갔다. 이를 토트넘 미드필더 산드로 토날리가 발로 걷어내려고 했지만, 헛발질을 하고 말았다. 이 틈을 놓치지 않고 노팅엄의 니코 윌리엄스가 빠르게 달려와 몸으로 밀어넣었다. 하지만 심판진은 득점 순간 윌리엄스의 핸드볼 반칙을 발견해 득점을 무효 처리했다. 토트넘은 안도의 한숨을 내쉬었다.

데 제르비 감독은 해당 장면에 대해 "리플레이를 보지 못해 답변드릴 것이 없다"라고 말했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com