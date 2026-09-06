[오피셜]이강인 입단 이후 최악의 경기, 2분 만에 다 망쳤다...고개 숙인 시메오네 작심발언 "전부 코치진 책임, 아직 만들어 가는 중"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드의 굴욕적인 패배, 디에고 시메오네 감독이 고개를 숙였다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 개막 이후 3경기에서 2승1무로 상승세였던 아틀레티코는 이번 경기 패배로 흐름이 끊기고 말았다. 순위도 단숨에 7위까지 떨어졌다.

이강인도 선발 출전했다. 비야레알전부터 3경기 연속 선발에서 자리를 지켰다. 최전방에 아데몰라 루크먼과 이강인, 중원은 알렉스 바에나, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 줄리아노 시메오네가 자리했다. 포백은 알레한드로 그리말도, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 마르코스 요렌테가 구성했다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

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AFP연합뉴스

전반까지 아틀레틱 클루브와 팽팽한 흐름이 이어졌다. 두 팀 모두 공격의 흐름을 잡고자 노력하며 서로의 골문을 노렸다. 이강인은 전반 3분 박스 우측에서 날카로운 슈팅이 골대를 강타했다. 강타한 후 골문 안으로 향하지 못한 것이 아쉬움이었다. '0'의 균형이 깨지지 않은 채 돌입한 후반, 아틀레티코는 단숨에 무너졌다. 후반 1분 니코 윌리엄스에게 선제골, 곧바로 2분 뒤에 로베르토 나바로의 추가골까지 헌납하며 단 2분 만에 경기 분위기를 내줬다.

만회를 위해 분전했던 아틀레티코는 이강인을 빼고 훌리안 알바레스, 아르나우 오르티스 등을 투입했음에도 성과를 거두지 못했다. 도리어 오이한 산세트에게 추가 실점을 허용하고 완전히 무너졌다. 이강인이 아틀레티코 마드리드에 입단한 이후 가장 무기력한 0대3 패배, 아쉬운 결과를 맞이했다.

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시메오네 감독도 공식 기자회견에서 참담한 마음을 직접 밝혔다. 시메오네는 "경기는 예상대로 흘러갔다. 전반전은 좋았지만, 후반 2분 동안 집중력이 흐트러지고 더 잘 처리했어야 할 상황에서 판단력이 부족했다. 아틀레틱은 그 틈을 타 득점에 성공했고, 당연히 승리했다"고 평가했다. 이어 "후반전 시작 전까지 아주 잘 진행되고 있었다. 하지만 단 2분 동안 마무리가 제대로 되지 않았다. 이는 기회를 잡지 못한 코치진의 책임이다"고 설명했다.

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이번 상황이 각성하는 계기가 될 것이라고 강조했다. 시메오네는 "우리는 아직 팀을 만들어가는 중이다. 앞으로도 계속 어려운 상황에 직면하게 될 것이다. 시작은 좋았지만, 오늘 후반 2분은 우리에게 경각심을 일깨워줬다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com