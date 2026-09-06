이강인 너무 억울하다, 골대 강타하고 날아가 버린 2호골...단 2분 만에 무너진 AT 마드리드, 빌바오전 0-3 충격 대패

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 2호골 기회를 날리며 팀도 승리를 놓쳤다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다.

이강인은 이날도 선발 출전했다. 비야레알전부터 3경기 연속 선발에서 자리를 지켰다. 최전방에 아데몰라 루크먼과 이강인, 중원은 알렉스 바에나, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 줄리아노 시메오네가 자리했다. 포백은 알레한드로 그리말도, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 마르코스 요렌테가 구성했다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

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로이터연합뉴스

아틀레틱은 이나키 윌리암스가 원톱, 2선을 니코 윌리암스, 오이한 산셋, 로베르트 나바로가 구축했다. 베나트 게레나바레나, 이니고 루이스 데 갈라레타가 중원에서 호흡을 맞췄고, 헤수스 아레소, 예라이 알바레스, 아이메릭 라포르트, 유리 베르치체가 포백을 만들었다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 꼈다.

이강인이 전반 초반부터 가벼운 몸놀림을 선보였다. 전반 3분 역습 상황에서 상대 박스 우측에서 바리오스의 패스를 받은 이강인은 마크맨 베르지체를 단숨에 제치고 파포스트를 향해 오른발 슛을 날렸다. 골대를 강타한 공은 골문 안으로 향하지 못하고, 각도만 조금 꺾여 반대쪽 골대 근처에서 벗어나고 말았다. 이강인조차도 아쉬움에 손으로 얼굴을 감싸쥘 정도였다.

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이강인은 이후에도 팀 공격에 기여했다. 전반 24분 상대 수비 진영에서 시도한 터닝 패스를 바에나가 잡았다. 공을 잡은 바에나가 침착하게 슈팅을 날렸지만 골키퍼 정면으로 향했다. 시즌 첫 경고도 추가했다. 전반 39분 상대 진영에서 베르치체를 향한 한 발 늦은 태클에 주심은 곧바로 옐로카드를 꺼내들었다.

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EPA연합뉴스

전반을 득점 없이 마친 두 팀, 문제는 후반이었다. 아틀레티코는 버텨오던 수비가 후반 초반 허물어졌다. 후반 시작 1분 만에 문전으로 쇄도한 니코 윌리암스의 헤더로 실점을 허용했고, 불과 1분 후에 상대 박스 안에서 이나키의 패스를 받은 로베르트 나바로가 감각적인 방향 전환 스킬로 그리말도를 따돌리고 왼발로 얀 오블락이 지키는 아틀레티코 골문을 뚫었다.

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아틀레티코는 추격을 위해 분전했지만, 좀처럼 성과가 나오지 않았다. 이강인도 후반 14분 교체로 빼며 훌리안 알바레스, 아르나우 오르티스 등을 투입해 득점을 위한 변화를 시도했다. 다만 기대 이하였다. 아틀레티코는 이후 오이한 산세트에게 쐐기골까지 허용해 0대3으로 패배했다.

스페인의 아스는 '이강인의 움직임에 대해 아틀레틱 클루브는 공격 방향을 반대편으로 옮기며 대처했다'고 했다. 스페인의 문도데포르티보는 '이강인은 세비야전에서 바에나의 선제골을 도운 선수답게, 직접 득점 기회를 잡았다. 이번에는 골키퍼와 일대일 찬스를 맞았고, 그의 오른발 슛은 골대를 맞고 나왔다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com