이강인 옆에서 분위기 다 망친다, 원정에서도 팬들 분노 폭발! "공 터치할 때마다 야유 들려"→"경기 끝난 후 팬들에게 감사 인사 진행"

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[스포츠조선 이현석 기자]훌리안 알바레스를 바라보는 팬들의 시선은 여전히 차갑다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 개막 이후 3경기에서 2승1무로 상승세였던 아틀레티코는 이번 경기 패배로 흐름이 끊기고 말았다.

이날 아틀레티코는 후반 초반에만 2골을 헌납하며 무너졌다. 후반 막판에는 쐐기골마저 허용했다. 결과만큼이나 관심을 끈 선수도 있다. 바로 알바레스다. 알바레스는 이날 경기 14분 이강인을 대신해 교체 투입됐다.

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알바레스는 올여름 아틀레티코 마드리드 이적시장의 화두였다. 갑작스러운 이적 요청, 바르셀로나행을 공개적으로 요구했던 알바레스는 구단의 극심한 반대, 바르셀로나의 아쉬운 제안 속에 이적이 성사될 수 없었다. 문이 닫히기 직전 아스널 이적 가능성까지 거론됐으나 팀을 옮기는 일은 벌어지지 않았다.

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팬들은 지속적으로 알바레스에게 비판을 쏟아내고 있다. 경기장에선 야유가 끊이지 않았다. 이강인의 선발 데뷔전이었던 비야레알과의 경기 당시 알바레스를 향한 야유가 경기장을 가득 채웠다. 스페인의 인포바에는 '알바레스가 비야레알과의 경기에서 아틀레티코 마드리드 팬들로부터 받은 귀청이 터질 듯한 휘파람 소리'라며 당시 상황을 묘사했다. 인포바에는 '팬들은 구단과의 갈등이 계속되고 있는 알바레스를 향해 야유를 퍼부었다. 선수가 경기장에 들어설 때도 같은 상황이 반복됐다'고 설명했다.

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이날은 아틀레티코 마드리드의 홈이 아닌 원정이었음에도 불구하고 상황은 크게 다르지 않았다. 스페인의 문도 데포르티보는 '후반 13분 알바레스는 그라운드로 들어갔다. 놀랍게도, 알바레스가 경기장에 발을 디디자마자 관중들의 야유가 쏟아졌다. 그에게 돈을 지불하는 클럽에 대한 그의 충성스럽지 않음과 더불어, 바르셀로나 이적설은 메트로폴리타노 경기장에서만 좋게 받아들여진 것이 아닌 듯했다'고 지적했다.

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이어 '알바레스는 일단 비야레알전보다 나아진 경기력을 보여줬다. 더 적극적으로 경기에 참여했고, 투지 넘치는 플레이를 펼치며 공을 요구했고, 오프 더 볼 움직임도 보였다. 심지어 우나이 시몬 골키퍼가 막아낸 낮은 슈팅과 아르나우 오르티스가 헤딩슛으로 연결하려던 기회까지 만들어냈다'고 설명했다.

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알바레스는 비야레알전과 달리 이번 경기 후에는 직접 팬들에게 다가가서 감사 인사도 진행했다. 문도 데포르티보는 '알바레스는 경기 후 아틀레티코 마드리드 팬들이 모여 있는 곳으로 동료들과 함께 다가갔다. 아틀레티코 선수단의 일원으로서 팬들에게 직접 다가가 감사를 표했다'고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com