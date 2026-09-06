"드디어 안세영 쓰러뜨리자!" '아이돌급 외모' 日 배드민턴 초신성, 준결승 승리 후 '깜짝 행동'에 화들짝...세리머니 관심 집중

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 여자 배드민턴의 기대주 미야자키 도모카의 행동이 큰 화제를 모았다.

일본의 더앤서는 5일(한국시각) '미야자키 토모카가 보여준 포즈가 팬들 사이에서 들끓고 있다'고 보도했다.

미야자키는 5일 중국 선전 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 준결승에서 세계 랭킹 2위인 왕즈이를 꺾고 2대0(21-19 23-21)으로 꺾고 결승 무대에 올랐다.

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앞서 안세영이 먼저 세계 랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)를 제거하면서 먼저 결승에 선착했다. 미야자키도 뒤이어 오르며 기대감이 커지게 됐다. 미야자키는 이번 결승 진출이 슈퍼 750 이상 대회에서 처음이다.

미야자키는 일본이 자랑하는 배드민턴 스타 중 한 명이다. BWF 최상위 랭커이며, 2022년 스페인 산탄데르에서 열린 BWF 세계주니어선수권 여자단식 금메달리스트이다. 일본에서는 아이돌 같은 외모로 인해 '배드민턴 아이돌'로 불리며 큰 인기 몰이를 했다.

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다만 이번 경기 후 미야자키의 행동도 큰 화제를 모았다. 더앤서는 '미야자키는 이번 대회에서 준결승을 통과했다. 일본배드민턴협회는 공식 SNS를 통해 푸른 유니폼을 입은 미야자키가 얼굴에 웃음이 가득한 표정으로 스스로 '동'이라고 두드리고 있는 사진이었다. 인기 애니메이션인 진격의 거인, 심장을 바쳐라의 포즈 같았다'고 밝혔다.

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한편 미야자키의 승리 후 모습에 대해서 호평도 쏟아졌다. 일본 언론들은 '미야자키가 해줬다', '내일은 꼭 안세영을 쓰러뜨리자'라며 기대감을 내비치기도 했다. 미야자키는 6일 결승에서 안세영과 격돌한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com