[오피셜]'그에게 공개 SOS 쳤다' 빌바오에 충격 0-3 대패 후 아틀레티코 마르코스 요렌테 "훌리안 알바레즈가 필요하다. 그는 매우 중요한 선수"

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Atletico Madrid's Spanish midfielder #14 Marcos Llorente (L) is challenged by Athletic Bilbao's Spanish defender #17 Yuri Berchiche during the Spanish league football match between Athletic Club Bilbao and Club Atletico de Madrid at San Mames Stadium in Bilbao on September 5, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 그의 득점이 필요하다."

이강인의 소속 클럽 아틀레티코 마드리드가 충격적인 3골차 대패를 당했다. 4경기 만의 시즌 첫 패배다. 아틀레티코의 베테랑 수비수 마르코스 요렌테는 팀의 에이스 훌리안 알라베즈의 득점이 필요하다고 목소리를 냈다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오 산 마메스에서 벌어진 아틀레틱 빌바오와의 2026~2027시즌 라리가 4라운드 원정 경기서 0대3으로 무너졌다. 2승1무 후 첫 패를 당했다. 이강인은 선발 출전했지만 팀의 패배를 막지 못하고 후반에 알바레즈와 교체돼 나왔다. 조커로 들어간 알바레즈도 임팩트를 주지 못했다. 알바레즈는 이번 여름 이적시장에서 FC바르셀로나로 이적을 공개적으로 원했지만 구단의 반대로 무산됐다. 어쩔 수 없이 잔류하고 말았다. 알바레즈는 이번 시즌 아직 단 한번도 선발 출전하지 못했다. 두 차례 교체 출전한 게 전부다. 공격 포인트도 없다.

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Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their third goal with Marcos Llorente REUTERS/Marcelo Del Pozo

요렌테는 빌바오에 패한 후 매체 ESPN과의 인터뷰에서 아틀레티코는 알바레즈가 필요하다고 말했다. 그는 "훌리안은 우리에게 매우 중요한 선수"라며 "그도 그 사실을 알고 있다. 그는 조금씩 적응해 나갈 것이며, 빠르면 빠를수록 좋다. 우리에게는 그의 골이 필요하다. 그가 조만간 100%의 컨디션을 찾을 수 있도록 우리가 도와야 한다"고 말했다.

2024년 여름, 맨체스터 시티에서 아틀레티코 마드리드로 이적한 알바레즈는 이번 시즌이 세번째 시즌이다. 그는 2024~2025시즌에 리그 37경기서 17골-4도움으로 유럽 진출 후 커리어 하이를 찍었다. 종전 맨시티 시절의 11골을 넘어섰다. 그러나 알바레즈는 지난 2025~2026시즌 8골로 주춤했다. 아틀레티코는 지난 시즌을 끝으로 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)이 팀을 떠났다. 아틀레티코 구단은 알바레즈가 팀의 주축으로 이끌기를 기대했다. 하지만 알바레즈는 이번 여름 이적시장에서 공개적으로 이적을 추진해 아틀레티코 팬들을 분노하게 만들었다. 그는 아틀레티코 구단과 2030년 6월까지 계약돼 있다. 구단에서 반대하면 타 구단으로 이적하는 게 불가능하다. 바이아웃 금액도 5억유로로 알려졌다. 사실상 '판매불가'인 셈이다.

epa13214930 Atletico Madrid's JuliAn Alvarez (L) in action against Athletic's Johaneko Louis-Jean (R) during the Spanish LaLiga soccer match between Athletic Club Bilbao and Atletico Madrid, in Bilbao, Spain, 05 September 2026. EPA/Javier Zorrilla

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현재 아틀레티코는 최전방 공격수를 맡을 수 있는 쇠를로트가 부상 중이다. 최근 캐나다 국가대표 공격수 조너선 데이비드를 영입했다. 아틀레티코 사령탑 디에고 시메오네 감독은 최근 경기서 이강인과 알렉스 바에나를 투톱으로 기용하기도 했다. 알바레즈의 부활이 시급해보인다.

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아틀레티코의 다음 일정은 10일 리버풀과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 1라운드 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com