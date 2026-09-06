'충격, 150만유로 선수가 이렇게 잘 하다니' 가봉 국대 출신 오바메양 1골-2도움 원맨쇼! 승격팀 데포르티보, 비야레알 3-2 역전승..'만 37세에 4경기 연속골 행진'

오바메양 캡처=데포르티보 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]가봉 국가대표 공격수 출신 피에르 에메릭 오바메양(37·데포르티보 아 코루냐)이 녹슬지 않은 기량을 보여주고 있다. 3년 만에 스페인 리그로 돌아온 그가 개막 후 4경기 연속골 행진을 이어갔다. 4경기에서 벌써 4골-2도움으로 전성기 기량을 찾아가고 있다.

만 37세 오바메양이 공격을 이끈 데포르티보는 6일(한국시각) 스페인 비야레알 에스타디오 라 세라미카에서 벌어진 2026~2027시즌 라리가 4라운드 원정 경기서 홈팀 비야레알을 3대2로 제압했다. 데포르티보는 두 차례나 끌려가던 경기를 뒤집고 역전승했다. 승격팀 데포르티보는 2승2무(승점 8)로 6일 오전 7시 현재 리그 4위를 마크했다. 반면 비야레알은 이니고 페레스 신임 감독 체제에서 2무2패로 첫 승을 거두지 못하고 무승 행진을 이어갔다.

승리한 데포르티보 선수들 캡처=데포르티보 구단 SNS

비야레알은 전반 19분, 니콜라스 페페가 아요세 페레스의 패스를 받아 선제골을 뽑으며 기선을 제압했다. 데포르티보는 전반 종료 2분을 남기고 동점골을 뽑았다. 오바메양이 도우미로 나섰고, 루이스미 크루스가 오른발 하프 발리슛으로 마무리해 1-1 동점을 만들며 전반전을 마쳤다.

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비야레알은 후반 31분, 아다마 트라오레(데포르티보)의 치명적인 실수 덕에 다시 앞서 나갔다. 데포르티보 데뷔전을 치른 전 바르셀로나 윙어 트라오레가 크로스를 차단하려다 시도한 헤더가 골키퍼 로만을 뚫고 자책골로 이어졌다.

하지만 데포르티보의 반격을 날카로웠다. 자책골 후 3분 만에 다시 동점골이 터졌다. 이번에도 시발점은 오바메양이었다. 교체 투입된 지 2분밖에 되지 않은 자카리아 에다후리가 오바메양의 패스를 받아 비야레알 골망을 흔들었다.

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그리고 결승골은 후반 43분 터졌다. 오바메양이 직접 해결사로 나섰다. 중원에서 흘러나온 패스를 낚아채 그대로 문전으로 돌진한 뒤 강력한 오른발 슛으로 골망을 갈라 역전극을 완성했다. 오바메양은 이날 1골-2도움으로 데포르티보의 세골에 모두 관여했다. 한마디로 원맨쇼였다.

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팀동료와 포옹한 오바메양 캡처=데포르티보 구단 SNS

오바메양은 과거 독일 보르시아 도르트문트와 EPL 아스널에서 팀의 에이스로 활약했다. 생테티엔(프랑스 리그1) 시절이었던 2011~2012시즌부터 아스널 시절이었던 2020~2021시즌까지 11시즌 연속 10골 이상을 터트리기도 했다. 아프리카를 대표하는 공격수로 평가받기도 했다. 그는 지난 2025~2026시즌 프랑스 마르세유에서 리그 10골-5도움을 기록했다. 이번 여름 이적시장에서 데포르티보로 이적했다. 이적료는 150만유로였다. 이미 그는 이적료 이상의 활약을 펼쳤다고 볼 수 있다. 1989년생인 그는 데포르티보와 2028년 6월까지 계약했다. 그의 시장가치는 240만유로다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com