이강인 미안해, 다시 돌아와!...'유럽 챔피언' PSG 또또또 대참사, 4경기 연속 무승

사진=이강인 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 파리 생제르맹(PSG)을 떠난 이후, PSG가 좀처럼 승리를 신고하지 못하며 흔들리고 있다.

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 5일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 AS모나코와의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 3라운드 홈경기에서 1대2로 역전패했다.

PSG는 승리가 절실했던 경기다. 시즌 개막전이었던 애스턴 빌라와의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 2대1로 우승한 후 3경기 동안 승리가 없었다. RC 랑스와의 프랑스 슈퍼컵 0대1 참패에 이어 리그 개막 이후 1~2라운드에서 각각 스타드 렌, 릴을 상대로 2대2 무승부에 그쳤다. 2시즌 연속 유럽 챔피언이라고는 믿기 힘든 출발이다.

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이날은 다를 것처럼 보였다. 전반 31분 만에 작품이 만들어졌다. 파비앙 루이스를 거쳐서 흐비차 크라바츠헬리아를 통해 마르퀴뇨스의 득점이 터졌다. 하지만 PSG는 모나코의 거센 반격에 무너졌다. 후반 13분 수비가 갖춰진 상황에서도 선수를 놓치면서 파비오 나지뉴한테 동점골을 허용했다. 승부처였던 후반 27분에는 역습에서 스탄시스 이덤보에게 실점, 역전을 당했다.

3경기 연속 무승(2무 1패)에 빠졌다. 승점은 고작 2점에 그쳤고, 순위도 12위까지 밀려났다. 여기에 시즌 개막을 앞두고 열린 2026 트로페 데 샹피옹에서 랑스에 0-1로 패한 것까지 더하면, PSG는 공식전 4경기 연속 무승 행진을 이어가고 있는 셈이다. PSG가 이처럼 부진한 출발을 보인 것은 이례적이다.

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이 같은 흐름 속에서 지난 7월 이강인의 이적이 재조명받고 있다. 이강인은 이번 여름 PSG를 떠나 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 일각에서는 이강인의 공백이 PSG의 스쿼드 뎁스와 전술적 다양성에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 왼발 킥 능력과 창의성을 겸비해 윙어와 중앙 미드필더, 제로톱까지 소화할 수 있었던 이강인의 다재다능함이 사라지면서, 공격 전개 옵션이 줄었다는 지적이다.

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또한 이강인은 유럽챔피언스리그(UCL)에서는 루이스 엔리케 감독에게 외면 당했지만 리그에서는 굉장히 중요한 역할을 맡아왔다. 로테이션을 통해 주축 선수들이 휴식을 취할 때마다 이강인이 리그에서 좋은 활약을 통해 팀을 책임졌다. 그랬던 이강인이 빠지자 PSG가 리그에서 부진에 빠진 것.

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PSG는 오는 14일 브레스트 원정, 21일 마르세유 원정을 앞두고 있어 반등이 시급한 상황이다. 이강인이 떠난 이후 이어지고 있는 이번 부진이 일시적인 슬럼프에 그칠지, 아니면 장기화될지 주목된다.