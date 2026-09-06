"양현준 美쳤다" AG '와일드카드' 2경기 연속골 폭발→1호는 왼발, 이번에는 오른발…세인트 미렌에 2-1 역전승 大환희

셀틱 SNS

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]아시안게임 '와일드카드' 양현준(셀틱)이 2경기 연속골로 상승 곡선을 그렸다.

양현준은 6일(이하 한국시간) 영국 스코틀랜드 페이즐리의 세인트 미렌 파크에서 열린 세인트 미렌과의 2026~2027시즌 스코티시 프리미어십 6라운드에서 역전 결승골을 터트리며 셀틱의 2대1 승리를 이끌었다.

사흘 전인 3일 애버딘을 상대로 마수걸이 포를 작렬시킨 그는 2경기 연속 폭발하며 2026년 아이차-나고야 아시안게임의 기대감을 높였다. LASK린츠(오스트리아)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 도움을 포함해 올 시즌 2골-1도움을 기록, 산뜻하게 새 시즌을 출발했다.

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셀틱은 전반 22분 세인트 미렌의 니콜라스 아그라피오티스에게 페널티킥골을 허용하며 끌려갔다. 전반 29분 카밀로 두란이 골망을 흔들었지만 VAR(비디오판독) 결과, 오프사이드가 선언됐다.

셀틱은 후반 6분 승부를 원점으로 돌렸다. 벤야민 뉘그렌의 코너킥을 리엄 스케일스가 헤더로 화답, 동점골을 터트렸다. 양현준의 역전골을 후반 23분 나왔다.

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에버디전과 비슷했다. 이번에는 왼발이 아닌 오른발이었다. 역습 상황에서 중앙선 부근부터 빠르게 달려가던 그는 두란의 패스를 받아 골 지역 정면에서 오른발로 슈팅해 골망을 흔들었다.

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그는 귀중한 역전골을 뽑아낸 뒤 잔디 위에서 무릎 슬라이딩을 하며 홈 팬들과 기쁨을 나눴다. 셀틱은 리그에서 5전 전승을 기록, 선두를 질주했다.

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양현준은 이기혁(강원) 엄지성(스완지시티)과 함께 아시안게임 대표팀에 와일드카드(24세 이상 선수)로 발탁됐다. 양현준의 연속골은 한국 축구에는 청신호다. 카타르와의 아시안게임 조별리그 첫 경기는 15일 열린다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com